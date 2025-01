Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Brian Priske wijzigt formatie tegen Bayern München

Feyenoord-trainer Brian Priske wijzigt zijn opstelling voor het thuisduel met Bayern München in de Champions League op twee posities ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Willem II van afgelopen zaterdag. De Deen kan woensdagavond in de eigen Kuip geen beroep doen op (niet speelgerechtigd) en (geblesseerd). en zijn hun mogelijke vervangers.

Priske kampt vrijwel het hele seizoen al met personele problemen in zijn selectie en dat is in de aanloop naar de belangrijke thuiswedstrijd tegen Bayern München niet anders. Sterkhouders In-beom Hwang en Quinten Timber ontbraken al in de eerste wedstrijden na de winterstop en zijn ook tijdens de ontmoeting met de Duitse recordkampioen niet van de partij. Dat geldt ook voor Gjivai Zechiël en Zerrouki. Laatstgenoemde had afgelopen zaterdag tegen Willem II nog een basisplaats, maar Priske vertelde dinsdag op zijn persconferentie dat Zerrouki evenals Zechiël vanwege een blessure niet inzetbaar is in de zevende Champions League-wedstrijd.

De Deense keuzeheer moet daardoor opnieuw een puzzel leggen. Hij kan in ieder geval weer een beroep doen op Hancko. De verdediger ontbrak afgelopen zaterdag nog in de uitwedstrijd tegen Willem II, maar keert woensdagavond tegen Bayern München terug aan de aftrap. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De krant verwacht eveneens een basisplaats voor Nieuwkoop en dat Priske tegen Bayern München kiest voor een 3-4-3-formatie. Justin Bijlow verdedigt het doel, Thomas Beelen, Gernot Trauner en Hancko zijn de drie verdedigers en Nieuwkoop en Hugo Bueno fungeren als wingbacks. Calvin Stengs en Antoni Milambo zullen vanaf het midden opereren.

Voorin heeft Priske ‘gewoon’ de beschikking over de - in ieder geval op papier - beste namen. Dit betekent dat Anis Hadj Moussa opnieuw zal starten als rechtsbuiten, Santiago Giménez zijn plek in de punt van de aanval inneemt en Igor Paixão vanaf links voor gevaar moet gaan zorgen. Feyenoord heeft wat recht te zetten na de teleurstellende start in 2025. Na de 1-2 nederlaag tegen FC Utrecht op 12 januari ging het afgelopen zaterdag mis tegen Willem II (1-1). Daardoor hebben de Rotterdammers in eigen land een flinke achterstand opgelopen in de strijd om plek twee. In de Champions League bezetten ze momenteel plaats twintig en lijken ze aan een punt voldoende te hebben om zich te plaatsen voor de tussenronde. Lukt dat tegen Bayern München al? De kraker in De Kuip begint om 21.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Beelen, Trauner, Hancko; Nieuwkoop, Stengs, Milambo, Bueno; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

