Priske slikt grote tegenvaller: vier middenvelders ontbreken tegen Bayern München

De problemen voor Feyenoord op het middenveld blijven zich opstapelen. Naast en kan trainer Brian Priske in het Champions League-treffen met Bayern München ook niet beschikken over en .

Daags voor de belangrijke wedstrijd in de Champions League keek Priske vooruit op het duel met Bayern München. "Quinten en Hwang zijn natuurlijk nog niet aanwezig", aldus Priske op de persconferentie. "Maar ook Zerrouki en Zechiël zijn buiten de kern gevallen. Zeker Zerrouki gaat langer duren."

Het is niet duidelijk wat Zerrouki, die in het duel met Willem II (1-1), precies mankeert. "Daar kan ik niet veel over zeggen", reageert Priske. De Algerijnse middenvelder moest het competitieduel met de Tilburgers in ieder geval vroegtijdig verlaten.

Het wordt voor Priske dan ook flink puzzelen op het middenveld tegen Bayern München. "Ja, dat is het goede woord", lacht de Deen coach vervolgens als een boer met kiespijn. Met Antoni Milambo, Chris-Kévin Nadje en Calvin Stengs heeft de coach nu slechts drie middenvelders beschikbaar voor het treffen met Der Rekordmeister. De maandag aangetrokken Jakub Moder is nog niet speelgerechtigd voor het duel.

Hoe gaat Priske puzzel oplossen?

Priske heeft dus op het middenveld flink wat personele problemen. Volgens Dennis van Eersel kunnen Stengs en Milambo in ieder geval starten. Nadje begint op de bank. Volgens de journalist van RTV Rijnmond lijkt het aannemelijk dat Hugo Bueno, Gijs Smal of Dávid Hancko richting het middenveld schuiven.

Milambo en Stengs kunnen starten, Nadje zit op de bank. Priske zal dus moeten schuiven. Met bijvoorbeeld Bueno, Smal of Hancko richting het middenveld. Omdat Read niet speelgerechtigd is, heeft Priske aan de rechterkant weinig ruimte om te schuiven. #feybay — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) January 21, 2025

