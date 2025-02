Arsenal en Forest stellen teleur in doelpuntloze topper

Nottingham Forest tegen Arsenal was op papier een schitterende wedstrijd. De stuntploeg uit de East Midlands dat het grote Arsenal ontving, dat op een tweede plek staat. In de praktijk stelde de wedstrijd echter teleur, het eindigde in een saaie 0-0 met slechts één schot op doel. Arne Slot van Liverpool is hiermee de grote winnaar, zijn club vergroot nu de voorsprong op de concurrentie.

De wedstrijd begon met twee snelle gele kaarten. Al binnen vijf minuten werden Riccardo Calafiori (Arsenal) en Nikola Milenkovic (Forest) op de bon geslingerd. De scheidsrechter van dienst, Andrew Madley, liet vanaf het begin zien dat hij geen zin had in spelletjes en gedoe.

Artikel gaat verder onder video

Verder was het enige noemenswaardige in de eerste helft de bal op de paal van Calafiori. De Italiaanse verdediger kapte zijn directe tegenstander uit en zocht de verre hoek. Die vond hij bijna, de bal spatte uiteen op de paal. Het Arsenal-vak werd in de maling genomen, de mensen daar dachten namelijk dat de bal in het netje belandde.

Het spelbeeld was de eerste helft eentonig. Arsenal probeerde het spel te maken en door de Forest-verdediging heen te voetballen, maar dit lukte keer op keer niet. De mannen van trainer Mikel Arteta konden geen grote kansen bij elkaar voetballen en het resulteerde dus ook niet in doelpunten.

Ook de tweede helft was bepaald geen spektakelstuk. Forest probeerde wat meer uit de schulp te kruipen en kansen bij elkaar te voetballen. Dat lukte op bepaalde momenten ook, zo kreeg Morgan Gibbs-White de grootste kans namens The Tricky Trees. Hij kon na een goede loopactie vanaf een meter of elf uithalen richting het Arsenal-doel, maar de bal ging recht op David Raya af.

Verder werd Arsenal een aantal keer gevaarlijk via Declan Rice, Martin Ødegaard en Mikel Merino. In de slotfase had Forest nog een aantal gevaarlijke uitbraken, maar bleef het bij een teleurstellende 0-0.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Liverpool loopt nu nog verder weg bij de rest van de Premier League. Arsenal blijft tweede en Forest blijft derde, Manchester City komt dichterbij. Het is heel spannend rondom de Champions League-plekken.