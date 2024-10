Marco van Basten doet opvallende openbaring over Brian Brobbey

Marco van Basten werd gevraagd om te gaan helpen in zijn ontwikkeling, maar dat is er om meerdere redenen uiteindelijk niet uitgekomen. Volgens de oud-international hield ofwel Brobbey ofwel John van 't Schip het tegen.

Bij Rondo is de spits van Ajax wederom onderwerp van gesprek. Van Basten stelt: "Hij zei laatst: 'Van Basten heeft het heel vaak over me, hij zal wel iets in me zien.' Dat klopt ook, die jongen heeft heel veel kwaliteiten, maar uiteindelijk komt er niet zoveel van uit. Dat is jammer."

Op negentienjarige leeftijd vertrok Brobbey naar RB Leipzig, wat Van Basten stoorde. "Wat ik ook vervelend vond: hij was niet dankbaar naar Ajax. Hij ging weg bij Ajax en vervolgens kocht Ajax hem weer terug. Je had een mooie kans gehad, bent een jongen van de club. Je krijgt je zin niet en gaat dan naar Leipzig."

Tafelgenoot Alex Pastoor komt dan met een suggestie, aangezien Van Basten het vaak over de spits van Ajax heeft. "Is het een idee, dat hij (Van Basten, red.) zich daar eens mee gaat bemoeien?" De doelpuntenmaker in de EK-finale van 1988 reageert. "In het begin bij Van 't Schip heb ik dat aangeboden, dat kwam ter sprake. Op een gegeven moment heb ik gezegd van dat wil ik dan wel. Maar dat heeft hij niet gedaan, allebei niet. Ga ik ook niet meer doen." Volgens Van Basten stak of Brobbey of Van 't Schip hier uiteindelijk een stokje voor. "Ik denk dat hij (Brobbey, red.) geen trek in mij had, wat prima is. Dat was het volgens mij. Ik weet alleen niet meer precies wie het niet wilde, kan ook Van 't Schip zijn." Youri Mulder vraagt vervolgens wat deze hulp in zou houden: "Om te praten of om ook te trainen met hem?" Van Basten is resoluut: "Beide."

