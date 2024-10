Marco van Basten en Ronald de Boer clashen hard over Brian Brobbey: ‘Onzin! Echt grote onzin'

Marco van Basten en Ronald de Boer hebben tijdens de Rondo-aflevering van maandagavond een flinke discussie gehad over en de jeugdopleiding van Ajax. Van Basten vindt dat het opleiden van telanten enorm veel beter kan.

De Boer snapt dat Brobbey nog steeds hetzelfde type spits is als een jaar of zeven geleden. "Als het altijd heeft gewerkt in de jeugd. Beetje Lukaku, die is ook zo'n type, altijd met de tegenstander bezig. Het werkt, dan ga je niet denken van: waarom moet ik mijn spel veranderen?" Marco van Basten snapt niets van die uitspraak. "Dat vind ik echt grote onzin. Als opleider in de jeugd bij Ajax moet je spelers beter maken. Je moet niet denken van: hij doet zijn ding wel."

Alex Pastoor denkt ook dat er nog veel meer mogelijk is met de spits van Ajax. "Hij had misschien nog beter kunnen zijn, als hij ook een lopende speler was geweest. Dat zie je bijna niet, hij is ook weinig voor de goal." De Boer vindt het echter te makkelijk gedacht, om te benoemen waar de zwakke punten van een speler liggen en dit zo op te lossen. "Dan doen we dat toch allemaal? Er is al honderd jaar geen goede nummer negen bij Ajax. Het is de moeilijkste positie ter wereld, spits."

Van Basten geeft de jeugdopleiding van Ajax toch echt de schuld. "Ik vind het echt een zwaktebod. Niet van Brobbey, die jongen doet zijn stinkende best, maar van Ajax en de opleiding. Deze jongen heeft de kwaliteiten die exact hetzelfde zijn als toen hij acht jaar was. Hij heeft weinig toegevoegd aan zijn vermogen en dat kun je Ajax kwalijk nemen. Hij heeft niet de slimmigheid geleerd. Weghorst is niet voor niets effectiever dan hij." De Boer kijkt echter niet graag naar Weghorst. "Hij heeft ook af en toe aan de bal van: zit je wel op voetbal?"

Van Basten zet zijn argument nog wat kracht bij door een wereldvoetballer te noemen. "Kijk die Ronaldo is ook geen geweldenaar, maar weet precies waar hij moet lopen. Die Brobbey is altijd aan het vechten, aan het trekken, aan het duwen. Hij moet leren hoe hij zich vrij moet lopen. Een pas naar de bal toe en dan weg." De Boer vindt deze gedachte te kort door de bocht. "Alsof het zo makkelijk is, zo van: ik zeg het even en je gaat het doen. Anders wordt toch iedereen een wereldspeler?"

De oud-spits van onder andere Ajax en AC Milan blijft foeteren op het talententraject in Amsterdam. "Ajax zegt al jarenlang hoe goed de jeugdopleiding is. Dat laatste jaren is dat echt veranderd, het is er echt niet beter op geworden." Weet Van Basten echter hoe het gaat op de Toekomst? "Ik hoor zat, ja."

