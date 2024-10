1 november blijkt belangrijke datum voor Ajax: 'Stevig gevecht dreigt'

In de komende anderhalve week wordt duidelijk wie bij Ajax naar voren wordt geschoven om Michael van Praag op te volgen als voorzitter van de raad van commissarissen. Voor die positie lijken twee personen in beeld: Diederik Karsten en Jeroen Hoencamp. De meeste mensen binnen Ajax zouden een voorkeur hebben voor Karsten, maar bij de beleidsbepalers zou Hoencamp er beter op staan.

Op 1 november moet de agenda bekend zijn voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die op maandag 16 december wordt gehouden. De raad van commissarissen gaat naar verwachting op de schop. Van commissarissen Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick is bekend dat zij zullen opstappen zodra er nieuwe commissarissen zijn gevonden. Ook is het de verwachting dat Leo van Wijk zal vertrekken. Hun opvolgers zullen vermoedelijk op de vergadering van 16 december worden benoemd.

“Iedereen wil Diederik Karsten, maar Michael van Praag en Leo van Wijk sorteren nog steeds voor op Jeroen Hoencamp”, laat Verweij weten in de podcast Kick-Off. Hoencamp (58) was tot 1 mei 2024 CEO bij VodafoneZiggo en was in die hoedanigheid tégen het verlengen van het sponsorcontract met de Amsterdammers. Verweij sprak eerder deze maand al zijn verbazing uit over de mogelijke aanstelling van Hoencamp als nieuwe commissaris. Karsten is voormalig algemeen directeur van KPN-mobiel en UPC en ex-commercieel directeur van Liberty Global, het bedrijf dat eigenaar is van Ziggo. Hij was de grondlegger van de deal tussen Ajax en Ziggo in 2015, zei Verweij eerder al.

“Het is bijna 1 november. Dan moet de agenda bekend zijn voor de AvA en zal blijken of Michael van Praag en Leo van Wijk volkomen hun eigen koers varen, tegen de wil van heel veel andere mensen binnen Ajax en leden van de bestuursraad, en kiezen voor Jeroen Hoencamp als voorzitter van de rvc. Of dat de wens van het grote deel van Ajax wordt ingewilligd met de aanstelling van Diederik Karsten”, blikt de journalist vooruit. “Voor 1 november moeten de kandidaat-commissarissen worden bekendgemaakt in de agenda en wordt duidelijk wat Van Praag en Van Wijk doen. Er wordt daarna nog wel over gestemd door de vereniging.”

'Stevig gevecht dreigt bij Ajax'

Wanneer de club er niet uitkomt, grijpt de Ondernemingskamer van het gerechtshof in en krijgen externe commissarissen de touwtjes in handen. “Als de vereniging een voordracht niet accepteert, bestaat de kans dat Van Praag en Van Wijk zeggen: ‘Zoek het uit, we gaan naar de ondernemingskamer.’ Dan komt er een rvc waar je helemaal geen invloed op hebt. Dat kan nog een heel stevig gevecht worden.”

Wie zou geschikter zijn als voorzitter van de raad van commissarissen bij Ajax? Laden... 8.7% Jeroen Hoencamp 55.4% Diederik Karsten 35.9% Geen mening 231 stemmen

