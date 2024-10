Verweij ziet ‘wedstrijdje ver plassen’ bij Ajax: bestuursraad en rvc lijnrecht tegenover elkaar

De bestuursraad en raad van commissarissen van Ajax staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om wie op termijn de opvolger van Michael van Praag als voorzitter van de rvc moet worden. De rvc wil graag Jeroen Hoencamp aanstellen voor die positie, terwijl de bestuursraad liever Diederik Karsten ziet.

Afgelopen vrijdag ging Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf in op de bestuurlijke situatie bij Ajax. De Ajax-volger van de krant noemde het een ‘triest’ geval van ‘vriendjespolitiek’ dat Hoencamp in beeld is voor de rvc van de Amsterdammers. Maandag weet Verweij in de nieuwste aflevering van de podcast te melden dat de bestuursraad van de hoofdstedelingen de komst van Hoencamp helemaal niet ziet zitten, maar dat zij liever Karsten als opvolger van Van Praag willen.

“De competitie komt nu stil te liggen, want we gaan naar een interlandweek, maar het wedstrijdje ver plassen in de Johan Cruijff ArenA gaat door”, begint Verweij in Kick-off. “Het gekke is eigenlijk dat Diederik Karsten, dé grondlegger van de sponsordeal tussen Ajax en Ziggo, dat is dé droomkandidaat voor de Vereniging Ajax, voor 73% aandeelhouder. De bestuursraad wil deze man als voorzitter van de rvc. De rvc wil heel duidelijk laten zien dat zij erover gaan en dat de bestuursraad dan maar moet instemmen met de kandidaat.”

Verweij verwacht dat bestuursraad niet akkoord gaat

Verweij begrijpt dan ook de keuze van de rvc niet om Karsten links te laten liggen. “Nu lijkt er eindelijk een keer een kandidaat die écht rust kan brengen in die Vereniging en dan beslist de rvc toch anders”, verzucht de journalist. Toch acht hij de kans groot dat de Vereniging Ajax niet akkoord gaat met de aanstelling van Hoencamp. “Dat zou natuurlijk enorm gezichtsverlies zijn voor Jeroen Hoencamp. Maar eerst zien, dan geloven, want de bestuursraad heeft wel eens eerder slappe knieën gehad.”

