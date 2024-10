Vink niet gelukkig met ‘veilig’ spel Ajax: ‘Wordt nooit écht sexy’

Marciano Vink is niet onder de indruk van het spel van Ajax. De analist ziet dat de Amsterdammers onder Francesco Farioli vooral erg ‘veilig’ proberen te spelen. Daardoor heeft hij het gevoel dat het spel nooit sexy zal worden onder de Italiaan.

Ajax wist afgelopen zondag ternauwernood een zege uit het vuur te slepen tegen FC Groningen door twee treffers in blessuretijd: 3-1. Vink heeft niet kunnen genieten van het spel van Ajax, zo vertelt hij bij Dit was het Weekend op ESPN. “Kenneth (Perez, red.) heeft de paar mooie momenten eruit gehaald, de rest was gewoon echt saai”, is de analist duidelijk. “Ik heb naar geschuif gekeken, ik heb spelers gezien die stilstonden. Spelers die heel goed begonnen of goed in de wedstrijd zaten, heb ik steeds minder zien worden. Je zat te wachten tot het voor Groningen goed uit kon pakken, deze wedstrijd.”

“Het was eigenlijk een typische Ajax-wedstrijd die we de afgelopen tijd, buiten Besiktas, te vaak hebben gezien”, gaat Vink verder. De analist zag dat Ajax geen gebruik maakte van bepaalde mogelijkheden. “Taylor kon best vaak het momentum zoeken met Brobbey, inspelen en doorbewegen, maar dan kwam het te laat of helemaal niet.” Vink denkt dat dit een grote impact heeft op de aantrekkelijkheid van het spel van Ajax. “Er zitten heel veel veiligheden in het spel van Farioli, waardoor het nooit écht sexy wordt.”

Perez sluit zich niet aan bij Vink

Perez kan zich niet vinden in de lezing van zijn collega. “Je denkt natuurlijk: ‘Ajax moet wel even winnen van Groningen’. Maar ik schaal Ajax niet zo hoog in als heel veel anderen doen”, legt hij uit. “Ik vind het dus eigenlijk best wel goed voor Ajax”, bespreekt hij de aanvalspatronen van de hoofdstedelingen. Perez weet dat dit in het verleden een stuk beter is geweest in Amsterdam, maar door het afgelopen jaar moeten de verwachtingen omlaag. “Dan deden ze maar wat, aanvallend.”

