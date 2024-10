Weghorst krijgt lachers op zijn hand met bloedserieus antwoord op persconferentie

wist voor zijn invalbeurt al dat hij de winnende zou maken namens Ajax in de wedstrijd tegen FC Groningen. De spits kopte in blessuretijd de 2-1 tegen de touwen en gaf later ook nog de assist op de 3-1. Ook voor zijn goal in de wedstrijd tegen Polen op het EK (2-1) en zijn dubbelslag tegen Argentinië op het WK (2-2) had hij al een visioen dat hij zou scoren.

Op de persconferentie na afloop van het duel met FC Groningen kreeg Weghorst de vraag met welk gevoel hij het veld in ging. “De winnende maken”, zegt de aanvaller zelfverzekerd. In minuut 84 kwam hij als invaller binnen de lijnen, om in de blessuretijd zowel een goal te maken als een assist te geven. Wanneer Weghorst wordt gevraagd of hij dus wist dat hij de winnende zou maken, kijkt hij een beetje moeilijk. “Ja… Dat is altijd een beetje makkelijk, hè? Ik heb dat natuurlijk ook vorige keer bij het Nederlands elftal gezegd”, doelt hij op het duel met Polen (1-2) in de groepsfase van het EK. Lang leek dat duel op een gelijkspel af te stevenen, maar in minuut 83 maakte Weghorst de winnende. Dat hij zou scoren, had hij zijn vriendin vooraf al laten weten, zo vertelde hij na die wedstrijd.

Ook zondag kreeg Weghorst weer het visioen dat hij zou gaan scoren. “Je mag het aan Sam vragen, onze fysieke man die de warming-up doet”, geeft hij aan. “Op het moment dat Branco (van den Boomen, red.) de penalty mist (in minuut 73, red.), zei ik tegen hem: ‘Ik denk echt dat het vandaag gaat gebeuren’.” Later in de persconferentie wordt het moment weer aangehaald. “Gisterenavond voel je het al, dan weet je het al. Maar ik heb het ook vorige keer bij het Nederlands elftal gezegd. Dan lijkt het ook een beetje zo’n mooi verhaal: ‘Elke keer als die de winnende maakt, dan heeft die het al gevoeld.”

Niet alleen voor zijn treffers in de wedstrijden tegen Groningen en Polen wist Weghorst dat hij zou scoren, ook tijdens de kwartfinale van het WK van 2022 tegen Argentinië had hij dit gevoel. Destijds viel Weghorst tien minuten voor tijd in bij een 0-2 achterstand, om in minuut 83 en de elfde minuut van de blessuretijd te scoren en zo verlenging af te dwingen. Oranje verloor het duel uiteindelijk na strafschoppen. Wanneer Weghorst de vraag krijgt of dit ook een moment was waar hij een visioen over had gehad, begint hij te lachen. “Ja”, antwoordt hij kort. Wanneer de aanwezige pers vervolgens hard begint te lachen, voegt hij er nog wat aan toe. “Ik heb een roze tapeje. Dat kun je nog zien op de foto’s. Daar staat het op.”