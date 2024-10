Verweij hekelt 'trieste vriendjespolitiek' bij Ajax: 'Manier waarop dit gebeurt is krankzinnig'

Mike Verweij noemt het een 'triest' geval van 'vriendjespolitiek' dat Jeroen Hoencamp in beeld is om toe te treden tot de raad van commissarissen van Ajax. Hoencamp (58) was tot 1 mei 2024 CEO bij VodafoneZiggo en was in die hoedanigheid tégen het verlengen van het sponsorcontract met de Amsterdammers.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf gaat Verweij uitgebreid in op de laatste ontwikkelingen op bestuurlijk niveau in Amsterdam. "Er wordt weer een triest hoofdstuk vriendjespolitiek aan de soap bij Ajax toegevoegd", begint Verweij. "Dat is eigenlijk heel jammer, want onder Alex Kroes, Menno Geelen en Marijn Beuker lijkt het allemaal wat rustiger te worden, ook omdat trainer Francesco Farioli met een hele gemankeerde selectie toch wel redelijke resultaten boekt. Ja, NAC-uit en Go Ahead Eagles-uit was niet goed, maar hij doet het goed in Europa en de verwachting is dat het in de competitie ook wel komt. Maar op bestuurlijk niveau blijft het chaos", signaleert de clubwatcher.

"Er is van de week weer een hele bijzondere naam opgedoken en daar is heel veel irritatie over", vervolgt Verweij. "Er zijn twee commissarissen, Cees van Oevelen en Georgette Schlick, die hebben zelf al aangegeven dat ze weggaan. Maar dat doen ze pas als er opvolgers zijn. Dan is het heel gek dat zij over hun graf heen gaan regeren en zelf opvolgers willen zoeken. Die zoeken dus vriendjes uit die dan namens hen nog een vinger in de pap kunnen houden."

Inmiddels is de naam van Hoencamp dus gevallen. "Het rare is, en dat zorgt voor gigantische verbazing bij Ziggo zelf, deze man was tégen de contractverlenging van Ziggo als hoofdsponsor van Ajax. Maar die wil nu tóch heel graag commissaris worden. Vooral de manier waarop dit gebeurt, is krankzinnig. Schlick en Van Oevelen willen hem neerzetten, als dat lukt hebben ze zelf geen enkele verantwoording af te leggen." Verweij verwacht echter tegenstand vanuit andere geledingen binnen de club: "De bestuursraad is tegen en de leden zullen dit niet willen. Dus hoe ze dan bij die Hoencamp komen... Ze moeten in samenspraak met de leden de directie, Michael van Praag en Leo van Wijk, op zoek gaan naar goede commissarissen en niet zomaar vriendjes neerzetten. Deze man komt eigenlijk uit de Vodafone-hoek, het is tegenwoordig VodafoneZiggo. Die had helemaal niks met Ziggo en Ajax, dan willen ze heel graag op het pluche zitten", besluit Verweij.

