Ajax krijgt geweldig nieuws: contract van 12 miljoen euro per jaar tóch verlengd

Ajax krijgt geweldig nieuws van hoofdsponsor Ziggo, zo bevestigt de club woensdagochtend. De kabelexploitant heeft besloten het huidige contract met de Amsterdammers - dat in 2025 afloopt - met in ieder geval nog eens twee seizoenen te verlengen.

Ziggo is sinds begin 2015 hoofdsponsor van Ajax. De deal levert de club op jaarbasis zo'n 12 miljoen euro op, zo schrijft de ochtendkrant. De gang van zaken in het afgelopen jaar zou het bedrijf echter wel aan het twijfelen hebben gezet over de voortzetting van de samenwerking na de afloop van het huidige contract.

In april van dit jaar bracht journalist Arno Vermeulen in Studio Voetbal naar buiten dat Ziggo-CEO Jeroen Hoencamp een 'heel pittige' boodschap zou hebben overgebracht aan Michael van Praag, de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. "Ziggo heeft gezegd: 'We weten het eigenlijk niet. Het zou best kunnen zijn dan wij er niet zoveel trek in hebben als jullie je leven niet gaan beteren'", vatte Vermeulen de inhoud van het gesprek samen.

'Dankbaar voor hun vertrouwen'

Ajax bevestigt via de officiële kanalen dat de partijen minimaal nog twee jaar met elkaar doorgaan: de huidige overeenkomst is verlengd tot medio 2027, bovendien is er een optie voor nog eens twee extra seizoenen opgenomen in het nieuwe contract. Menno Geelen, algemeen directeur ad interim van Ajax, reageert verheugd: "We zijn VodafoneZiggo dankbaar voor hun vertrouwen in de toekomst van Ajax", aldus de bestuurder. "We zijn al bijna tien jaar partners en mede dankzij deze onvoorwaardelijke steun kunnen we werken aan een betere toekomst van onze club, aan de resultaten die we willen behalen en aan de impact die we willen maken op én naast het veld."

Reactie VodafoneZiggo

Ook Robin Kroes, de directeur Consumentenmarkt van de sponsor, komt in de verklaring van de club aan het woord. "In goede tijden, maar ook in minder goede. Dat is de kern van een écht partnership. Ajax heeft afgelopen maanden belangrijke stappen gezet en we kijken uit naar het komende seizoen en de periode daarna. Voetbal is als geen ander in staat om mensen te verbinden, om drempels te verlagen en om emotioneel te raken. Het is entertainment pur sang, maar je kunt de verbindende kracht van voetbal ook inzetten voor belangrijke maatschappelijke issues. Beide aspecten vinden we belangrijk en gaan we de komende jaren samen verder ontwikkelen", aldus Kroes.

Ajax en Ziggo samen langer door!

