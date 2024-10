Van der Gijp begrijpt helemaal niets van Van Basten: 'Zo scheef allemaal in dat hoofd'

René van der Gijp heeft dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside zijn verbazing uitgesproken over Marco van Basten. Laatstgenoemde baarde maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport opzien door te vertellen dat wel degelijk door hem geholpen wilde worden, een week nadat Van Basten suggereerde dat de aanvaller van Ajax helemaal niet op zijn hulp zat te wachten.

Van Basten is een van de grootste criticasters van Brobbey. De voormalig profvoetballer van Ajax, AC Milan en het Nederlands elftal nam de spits van Ajax in het afgelopen seizoen al regelmatig onder vuur en dat is in de eerste maanden van deze jaargang niet anders geweest. Van Basten werd vorige week in Rondo gevraagd of hij zich niet nadrukkelijker moet gaan bemoeien met de ontwikkeling van Brobbey. De voormalig bondscoach vertelde vervolgens dat hij, toen John van ’t Schip trainer was van Ajax, is gevraagd om te helpen en daar wel degelijk voor open stond, maar dat Brobbey er zeer waarschijnlijk niet op zou hebben zitten wachten.

Artikel gaat verder onder video

Maandagavond klonk er opeens een heel ander geluid in Rondo. Van ’t Schip was aangeschoven en de interim-hoofdtrainer van Ajax in het afgelopen seizoen gaf duidelijkheid over de hulp die Van Basten Brobbey zou hebben aangeboden. Van ’t Schip heeft aan Brobbey gevraagd of hij in gesprek wilde gaan met Van Basten. Daar zat de centrumspits wel degelijk op te wachten. Het was juist Van Basten die voorkwam dat er ook daadwerkelijk een gesprek zou komen. Dat Van Basten vorige week nog iets heel anders vertelde, leidde dinsdagavond tot veel verbazing in Vandaag Inside.

LEES OOK: René van der Gijp schrikt van Marco van Basten: 'Dit kan niet, dit heb ik nog nooit gezien!'

Van der Gijp begrijpt niets van Van Basten

“Heb je Van Basten gisteren (maandag, red.) gezien over Brobbey?”, zo vraagt Genee aan Van der Gijp. De presentator legt vervolgens uit wat er nou precies is gezegd in Rondo. Van der Gijp heeft het meegekregen en heeft er geen goed woord voor over. “Onder zijn voorwaarden…”, zo begint de analist, want Van Basten wilde na een aantal weken tóch wel in gesprek met Brobbey, maar dan alleen onder zijn ‘voorwaarden’. Van der Gijp begrijpt er helemaal niets van. “Je hebt ook Brobbey, hè? Mag Brobbey ook nog iets te vertellen hebben? Waar zijn we nou mee bezig joh? Zo scheef allemaal in dat hoofd.”

Genee vraagt zich af waarom Van Basten eerst het een en een week later iets heel anders vertelt. Johan Derksen vindt het ‘heel raar’. “Ik zou het niet gek vinden als Van Basten de helpende hand gaat uitsteken naar Brobbey, want die jongen die tobt”, aldus de Snor. Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax en werd door bondscoach Ronald Koeman beloond met een plek in de EK-selectie. De Amsterdammer heeft die lijn echter niet door kunnen trekken. Hij was dit seizoen pas één keer trefzeker, op 29 augustus in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok.

Bekijk hieronder het fragment uit de uitzending van dinsdagavond.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit gaat er schuil achter de spitsenstrijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst

Een analyse over de strijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst bij Ajax.