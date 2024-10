René van der Gijp schrikt van Marco van Basten: 'Dit kan niet, dit heb ik nog nooit gezien!'

René van der Gijp heeft maandagavond met complete verbazing gekeken naar de lichaamshouding van Marco van Basten tijdens het programma Rondo op Ziggo Sport. De analist van Vandaag Inside ziet dat de voormalig aanvaller totaal niet geïnteresseerd kijkt als andere gasten aan het woord zijn.

Tijdens het programma Vandaag Inside van maandagavond doet Van der Gijp de manier hoe Van Basten zich tijdens een uitzending presenteert na. De analist van Vandaag Inside is compleet verbaasd over de houding van de voetbalanalist in het programma Rondo van Ziggo Sport.

"Als een ander praat, zit hij zo", zegt Van der Gijp, als hij Van Basten nadoet in de uitzending van Vandaag Inside. De analist en het aanwezige publiek barst in lachen uit: "Dat kan toch niet! Dat kan niet! Ik heb net Ziggo zitten kijken en als een ander aan het woord was zit hij zo. Dit heb ik echt nog nooit gezien", zegt Van der Gijp over zijn collega-analist.

