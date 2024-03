PSV slaat aanval van Feyenoord af en behoudt ongeslagen status

PSV en Feyenoord hebben elkaar op een 2-2 gelijkspel gehouden in het Philips Stadion. De wedstrijd begon goed voor de Eindhovenaren met een 1-0 voorsprong door een doelpunt van . Voor rust maakten de Rotterdammers er 1-1 van door en na rust werd het zelfs 1-2 door . Invaller kon de 2-2 binnenwerken en daar bleef het bij. Door dit gelijkspel blijft het gat tussen beide ploegen tien punten.

Na drie eerdere ontmoetingen dit seizoen in De Kuip was het dan nu de beurt aan het Philips Stadion voor de topper tussen de nummer één en twee van de Eredivisie dit seizoen. In die eerdere ontmoetingen won PSV tweemaal (0-1 in de Johan Cruijff Schaal en 1-2 in de Eredivisie) en Feyenoord eenmaal (1-0 in de achtste finale van de KNVB Beker). De Eindhovenaren staan op dit moment met tien punten voorsprong op de Rotterdammers en kunnen bij een overwinning de platte kar al bijna gaan klaarmaken. Als de ploeg van Arne Slot wint, wordt het gat zeven punten en is er nog kans voor de club uit de havenstad.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste helft was het ook goed te zien dat de nummer één en twee aan het werk waren in Eindhoven. Al na drie minuten konden de thuissupporter al juichen, want Tillman maakte de openingstreffer voor PSV. De Amerikaan maakte een panna bij Dávid Hancko en kon zo op Timon Wellenreuther aflopen en de bal in de linkeronderhoek binnenschieten. Niet alleen de verdediger van Feyenoord zag er niet lekker uit, maar ook Olivier Boscagli van de Eindhovenaren was nog niet helemaal scherp vandaag. Uit een uittrap van de Duitse doelman verkeek de Fransman zich en kon Santiago Giménez alleen op Walter Benítez, maar de Argentijn kon de poging keren.

Niet veel later ging de Boscagli nog een keer in de fout en ditmaal was het fataal voor PSV. De verdediger draaide wat met de bal en Minteh rook bloed en pakte de bal af van de Fransman. De Gambiaanse aanvaller kapte daarna Benítez uit en kon de bal voor een leeg doel binnenwerk en de gelijkmaker aantekenen. Dit liet de ploeg van Peter Bosz niet zomaar gebeuren, want zijn team bleef kansen creëren en raakte zelfs twee keer de paal. Eerst schoot Thomas Beelen de bal bijna ongelukkig in eigen doel en daarna schoot Tillman via de vingertoppen van Wellenreuther op de paal. Door deze cruciale redding bleef het voor rust nog 1-1.

Waar in de eerste helft PSV de grootste en meeste kansen had, was dat na rust heel anders. Lutsharel Geertruida kreeg al snel een kans om de 1-2 te maken en ook Giménez kreeg die mogelijkheid. Goed keeperswerk van Benítez voorkwam een voorsprong van Feyenoord. Later was de doelman toch kansloos bij de 1-2 van de Mexicaanse spits. Uit een voorzet van Geertruida kon de topscorer van de Rotterdammers voor een leeg doel binnenwerken. Na een lange doelpuntendroogte in de Eredivisie was het dan eindelijk raak.

Om een doelpunt te forceren bracht Peter Bosz Til in de ploeg voor André Ramalho. Dat werkte ook erg goed, want in de 71ste minuut maakte de invaller de 2-2 na een goede pass van Luuk de Jong. De middenvelder schoot de bal uit de lucht koelbloedig in de linkeronderhoek achter Wellenreuther. Daarna kwamen er niet echt grote kansen meer voor beide ploegen en bleef het 2-2 in Eindhoven. Over de hele wedstrijd gezien een terechte uitslag.

Door dit gelijkspel blijft het verschil tussen PSV en Feyenoord tien punten en lijken de Rotterdammers geen rol meer te spelen in het kampioenschap. Het team van Arne Slot kan zich gaan focussen op de bekerfinale en het team van Peter Bosz kan gaan toewerken naar een kampioenschap.