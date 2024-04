PSV kan vijfentwintigste al ruiken: Vitesse na pak slaag nóg dieper in het moeras

Koploper PSV heeft zaterdag overtuigend gewonnen van Vitesse in de Eredivisie. Na drie snelle goals in de eerste helft en twee in de tweede kwam de eindstand neer op een 6-0 overwinning voor de aanstaande kampioen tegen de hekkensluiter. Luuk de Jong was met twee doelpunten en één assist de grote man, ook omdat hij nu bovenaan staat in het topscorersklassement.

Voorafgaand aan de wedstrijd was het duidelijk dat PSV de favoriet zou zijn. Vitesse had dus zijn zinnen gezet op verdedigend countervoetbal. De grootste kansen waren voor PSV, maar Vitesse hield het even vol om de nul te houden. In de 28e minuut was dan toch de ban gebroken met het eerste doelpunt voor de thuisploeg. Guus Til gaf een voorzet op een totaal vrijstaande Luuk de Jong, die alleen nog maar binnen hoefde te tikken.

Twee minuten later, toen de bekende goaltune van PSV pas net weer op stil stond, mocht die meteen weer aan. Na twee gemiste kansen van Luuk de Jong en Guus Til, kwam de tweede rebound bij Malik Tillman terecht. De Amerikaan schoot binnen en verdubbelde de voorsprong. PSV besliste de wedstrijd voor rust eigenlijk al met de 3-0 die volgde uit een corner. Joey Veerman leverde de bal netjes af op het hoofd van André Ramalho, die onder de keeper door kopte.

Na rust was het nog niet afgelopen met de doelpunten. In de 53e minuut was het Johan Bakayoko met alweer de 4-0. Een mooie bal van Joey Veerman werd netjes afgelegd door Luuk de Jong, waarna de Belgische vleugelspeler mocht binnenschieten. De gever van de assist was even later weer van de partij om het vijfde doelpunt van de dag binnen te koppen. Een variant op een hoekschop belandde via een voorzet van Jordan Teze bij Luuk de Jong. Zo kwam de 33-jarige spits met zijn 26e doelpunt langs Vangelis Pavlidis in het klassement voor de Eredivisie-topscorer. In de extra tijd werd de eindstand op het bord gezet. Invaller Hirving Lozano kon werken aan zijn zelfvertrouwen en maakte de zesde van de wedstrijd.

Met deze 6-0 uitslag ‘verstevigen’ PSV en Vitesse hun positie als kampioens- en degradatiekandidaat. PSV moet rekening houden met uitslagen van nummer twee Feyenoord, maar heeft met zelf vier wedstrijden te gaan een voorsprong van twaalf punten in handen. Vitesse staat zeven punten achter op RKC Waalwijk, dat op een play-offplek staat. Eigenlijk moet het, gezien het doelsaldo, minstens acht punten gaan halen in de laatste vier wedstrijden om rechtstreekse degradatie te voorkomen.