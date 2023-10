Steijn vermijdt drastische ingreep ondanks gesprek met Van Gaal

De betrokkenheid van Louis van Gaal bij Ajax leidde de afgelopen weken tot speculatie over een nieuw spelsysteem in de ploeg van Maurice Steijn. Zondag verscheen Ajax tegen FC Utrecht echter 'gewoon' in een 4-3-3-formatie, en niet in bijvoorbeeld de defensief stabielere 5-3-2. Maurice Steijn vertelt op de persconferentie dat hij wel een systeemwijziging heeft overwogen.

"Je overweegt alles. In de periode dat er geen competitievoetbal was, hebben we dat besproken en overwogen", legt Steijn uit na de 4-3 nederlaag in Stadion Galgenwaard. "Zowel met de staf als met een aantal spelers. Maar als je een systeem gaat veranderen, heeft dat tijd nodig. De spelers kwamen pas vrijdag weer terug en dan zou je twee dagen hebben om het systeem om te gooien. Dat was uiteindelijk geen optie voor ons."

Vertrouwen van de club

Steijn zegt vertrouwen te voelen van Van Gaal. “Ik voel die steun. Ik heb een aantal keer met hem gesproken, dat waren prettige gesprekken en daaruit voel ik steun van hem. Ik blijf strijdbaar en blijf met die gasten aan de slag om het tij te keren.”

De geplaagde trainer verwacht dat hij volgende week nog steeds werkzaam is bij Ajax. “Ja, dat idee heb ik wel, want ik voel in ieder geval vanuit de club de steun. Maar dat weet je nooit.” Waar die steun op is gebaseerd? “Dat weet ik niet, dat zou je hen moeten vragen. Ik voel het in ieder geval in de gesprekken en als ik op de club kom. Wat de reden is om dat gevoel aan mij te geven, dat weet ik niet.”

