Keiharde kritiek op peperdure Ten Hag-aankoop: ‘Dat hij nog is bovengekomen, is een wonder’

Henk Spaan heeft geen goed woord over voor het optreden van Manchester United-middenvelder in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace. De formatie van coach Erik ten Hag ging in Zuid-Londen met keiharde cijfers (4-0) onderuit en volgens Spaan kan het écht niet wat Casemiro daar liet zien. Manchester United betaalde in de zomer van 2022 nog ruim zeventig miljoen euro voor de komst van de Braziliaan, maar van de sterke middenvelder die hij ooit was, is nog maar weinig over.

Casemiro was tussen 2015 en 2022 niet weg te denken van het middenveld van Real Madrid en won met die club alles wat er te winnen viel. De Spaanse grootmacht was de middenvelder dankbaar voor zijn bewezen diensten en ging in de zomer van 2022 dan ook niet voor een vertrek liggen. Manchester United had er heel veel geld voor over om hem naar Engeland te halen en onder Ten Hag werd hij direct belangrijk gemaakt. Maar Casemiro is in Engeland niet de middenvelder die hij bij Real Madrid was. Dit seizoen al helemaal niet. Door blessureleed kwam hij pas 29 keer in actie en sinds hij weer fit is, maakt hij een allesbehalve onomstreden indruk.

Tegen Crystal Palace speelde Casemiro, evenals zijn ploeggenoten, misschien wel de slechtste wedstrijd van het seizoen. “Dit was een verhevigde vorm van door het ijs zakken. Dit was door het ijs zakken na een sprong van de hoge duikplank. Dat Casemiro nog is bovengekomen na de wedstrijd tegen Crystal Palace, is een wonder”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. “Bijna twee jaar geleden betaalde Manchester United 80 miljoen euro voor een speler die nu de traagste voetballer op elk speelveld in Europa is. Niet alleen qua loopsnelheid maar ook wat nadenken betreft en het tempo waarmee het stokkende lichaam een bal probeert aan te nemen en verder te transporteren. Hij is een cafévoetballer geworden.”

Dat Manchester United ruim anderhalf jaar geleden zóveel geld over had voor een speler van dertig jaar, riep al veel vraagtekens op. Casemiro was in het seizoen daarvoor weliswaar ‘gewoon’ basisspeler bij Real Madrid, maar die club had door dat het middenveld toe was aan verjonging. Dat de Braziliaan tegen Crystal Palace niet op het middenveld maar evenals in de twee voorgaande competitieduels centraal achterin stond, met Johnny Evans naast zich, hielp volgens Spaan ook niet. “En dat in de week waarin Ten Hag zich agressief, defensief en bot gedroeg tegen een verslaggever van Viaplay. Zijn ploeg was zó dynamisch. Had die verslaggever alle sprints van zijn spelers niet gezien dan? Nee Erik, niemand”, zo schrijft de columnist.

Hopeloze situatie

Manchester United is in eigen land inmiddels afgegleden naar de achtste plaats. De achterstand op nummer vijf Tottenham Hotspur, die zich bij deze stand plaatst voor de groepsfase van de Europa League, is zes punten. Met nog drie speelronden op het programma geen onoverkomelijke achterstand, maar gezien de recente vorm van Manchester United lijkt er niemand nog rekening te houden met Europees voetbal voor The Red Devils. Niet in de laatste plaats omdat komende zondag koploper Arsenal te gast is op Old Trafford en er daarna nog ontmoetingen met Newcastle United en Brighton & Hove Albion op het programma staan. Manchester United speelt op 25 mei nog wel de finale van de FA Cup, tegen Manchester City.

