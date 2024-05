Treurig moment in de 26e minuut zorgt ervoor dat voorspelling van Tuchel niet gaat uitkomen

Bayern München heeft al vroeg in de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League een flinke teleurstelling moeten slikken. Thomas Tuchel had in zijn basiself een plekje ingeruimd voor , maar de aanvaller heeft zich al na 27 minuten moeten laten vervangen. Tuchel deed vorige week in de aanloop naar de heenwedstrijd tegen Real Madrid nog de voorspelling dat Gnabry zou gaan scoren. Dat gebeurde niet in München en gaat dus ook niet gebeuren in Madrid.

Gnabry worstelt dit seizoen enorm met zijn lichaam. Heupproblemen, een onderarmbreuk, een spierblessure en nóg een spierblessure hielden hem in de afgelopen maanden al meermaals aan de kant. Ook de wedstrijden tussen de return tegen Arsenal in de kwartfinales én het heenduel met Real Madrid in de halve finales van de Champions League gingen aan zijn neus voorbij. Des te opvallender was het dat Tuchel in de aanloop naar de eerste ontmoeting met de Madrilenen de verwachting uitsprak dat de Duits international zou gaan scoren.

Gnabry kwam uiteindelijk in de slotfase binnen de lijnen, maar wist daarin het verschil niet meer te maken. De aanvaller had vervolgens in de competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart (2-1 nederlaag) een basisplaats en verscheen ook woensdagavond tegen Real Madrid aan de aftrap, maar in het Santiago Bernabéu was het voor hem al vroeg gedaan. Gnabry ging na 26 minuten naar de grond en kon niet verder. Alphonso Davies kwam voor hem in de plaats. Tuchel zal Gnabry zodoende ook in de return niet zien scoren. De vleugelspeler blijft daardoor steken op vijf doelpunten in twintig wedstrijden in alle competities. Vier daarvan maakte hij na de jaarwisseling.

🔴🤕 Serge Gnabry suffers 5th injury of his unlucky season… and Alphonso Davies enters the pitch. pic.twitter.com/Las8JM4FJ6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2024

