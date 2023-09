Maurice Steijn zorgt voor verbazing: ‘Kan me niet voorstellen dat hij volgende week nog trainer van Ajax is’

Ajax-fans hebben op X met verbazing gereageerd op de persconferentie van Maurice Steijn na afloop van het uitduel met Fortuna Sittard. De oefenmeester gaf tegenover de aanwezige media aan dat hij samen met zijn staf ideeën om de selectie te versterken bij Sven Mislintat heeft neergelegd, maar dat de directeur voetbalzaken ‘andere keuzes’ heeft gemaakt. “Kan me na de persconferentie van Steijn niet voorstellen dat hij volgende week nog trainer van Ajax is”, klinkt het onder meer.

Het seizoen is nog maar net begonnen, maar in Amsterdam is het alweer rustig. Ajax heeft na het dramatische afgelopen seizoen het een en ander recht te zetten. De Nederlandse recordkampioen is er alles aan gelegen om bij de eerste twee te eindigen om deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League veilig te stellen. Maar na drie competitieduels is de achterstand op PSV en Feyenoord al respectievelijk vier en drie punten. Ook in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard kon Ajax, ondanks de aanwezigheid van meerdere aankopen, geen potten breken.

Op de persconferentie van Steijn na afloop van het bezoek aan Fortuna Sittard ging het onder meer over de afgelopen transferwindow. Ajax zag veel sterkhouders vertrekken, maar haalde ook de ene na de andere nieuwe speler naar Amsterdam. Over de gang van zaken in de transferwindow bestaat echter veel onduidelijkheid. Veel aankopen komen uit de koker van technisch directeur Mislintat en dat lijkt Steijn niet helemaal lekker te zitten. De oefenmeester baarde afgelopen donderdag na het thuisduel met Ludogorets al opzien door te zeggen dat bij veel nieuwkomers nog moet blijken of zij daadwerkelijk versterkingen zijn.

Ook tijdens zijn perspraatje in Sittard heeft Steijn voor veel gefronste wenkbrauwen gezorgd. “Wij hebben gaandeweg de voorbereiding duidelijke afspraken met elkaar gemaakt: dat Sven verantwoordelijk is voor de spelers en ik aangeef welke opengevallen posities we moeten hebben en dat is wat het is. Hij is met alles spelers aangekomen. Met een speler als Sutalo kan ik natuurlijk heel goed leven. Niet alleen ik als coach, maar ook wij als staf hebben onze ideeën neergelegd, alleen heeft hij (Mislintat, red.) daarin andere keuzes gemaakt”, zei Steijn.

Dat lijkt haaks te staan op wat Mislintat eerder op de zondag nog vertelde in gesprek met de aanwezige schrijvende pers in Limburg. “De meeste spelers die we gehaald hebben stonden op de scoutingslijst. Niet elke speler is aangeraden, maar dat is ook niet hun taak. Zij moeten schaduwlijsten creëren. Daar maken we gebruik van, net als mijn netwerk en de input van Maurice. Dan kijken we er gezamenlijk naar en beslissen we”, wordt de Duitser geciteerd door het Algemeen Dagblad. Op X vraagt men zich daarom serieus af of het wel lekker zit tussen Mislintat en Steijn én of de trainer nog lang aanblijft als Ajax-trainer.