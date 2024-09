Steijn kijkt terug op periode bij Ajax: 'We weten allemaal waarom het verkeerd is gegaan'

Maurice Steijn kent geen rancune richting Ajax, de club die hij na tegenvallende resultaten vorig jaar oktober moest verlaten. De trainer, die nu zonder club zit, van de club laat bij NOS Langs de Lijn Sportforum weten dat hij hoopt dat de Amsterdammers snel weer terug zijn waar ze horen.

Steijn wordt tijdens het radioprogramma gevraagd of hij met wrok naar Ajax kijkt. "Nee hoor, helemaal niet. De mensen waar ik mee gewerkt heb, daar heb ik prima mee gewerkt. Met mensen in de directie, de staf, dat is allemaal prima gegaan. We weten allemaal wel waarom het verkeerd is gegaan." Daarmee lijkt Steijn een verwijzing te maken naar het beleid van Sven Mislintat.

De oud-trainer van Ajax hoopt juist op snel betere tijden voor de club. "Ik koester helemaal geen wrok. Ik hoop ook, en dat meen ik echt, dat het ze goed gaat en dat ze snel weer zijn waar ze horen. Dat verdient die club en dat verdienen heel veel mensen die daar werken, dat verdienen die supporters. Ik heb helemaal geen rancune ten opzichte van Ajax."

Steijn vindt het jammer dat hij op een heel slecht moment trainer van Ajax is geworden. "Dat is ook balen. De slechtste periode in heel veel opzichten dat je daar coach bent geweest. Dat blijft altijd wel op de achtergrond meespelen, dat je denkt: wat als? Het is gewoon heel erg jammer dat het niet gelukt is." Als Jeroen Grueter vraagt of Steijn nu terugkijkend wat anders zou hebben gedaan, reageert hij wat geïrriteerd. "Daar heb ik alles al over gezegd. Alles wat ik daarover zeg, ligt morgen weer overal. Ik heb het afgesloten, ik gun ze gewoon het allerbeste. Ik denk dat ze met het aantrekken van de ervaren spelers weer een stapje kunnen maken, richting de toekomst. Daar laat ik het gewoon bij."

