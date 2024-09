Ajacieden staan op en klappen massaal in minuut 41

Doelpunten van Kenneth Taylor en Bertrand Traoré bezorgden Ajax in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard een 2-0 voorsprong bij rust, maar het hoogtepunt vond een paar minuten voor het rustsignaal plaats. werd in de slotfase van de eerste helft uit de dug-out gestuurd voor een warming-up en dat was voor de supporters in de Johan Cruijff ArenA reden om te gaan staan en luid te applaudisseren.

Klaassen verruilde Ajax vorig jaar nog voor Internazionale. De middenvelder kroonde zich ook in Italië tot landskampioen, maar een aandeel in dat succes had hij zeker niet. Internazionale en Klaassen namen na één seizoen alweer afscheid van elkaar. Klaassen meldde zich vorige week in Amsterdam op het trainingsveld om zijn conditie op peil te houden, maar hij overtuigde Francesco Farioli al snel om hem definitief in de selectie op te nemen. Ajax en Klaassen kwamen er vervolgens uit over een contract voor één jaar.

De middenvelder zit woensdagavond meteen bij de wedstrijdselectie en het moet gek lopen wil hij tegen Fortuna Sittard niet zijn rentree in het Ajax-shirt maken. Klaassen werd in de slotfase van de eerste helft in ieder geval alvast getrakteerd op een luid en warm applaus. De routinier werd door Farioli een paar minuten voor de rust uit de dug-out gestuurd voor zijn warming-up en dat bleef de supporters niet onopgemerkt. Zij gingen voor hem staan en klapten hun handen stuk.

Davy Klaassen is warming up! pic.twitter.com/RjwgIBjMjV — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 18, 2024

