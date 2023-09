Ajax-trainer Steijn plaatste 'gluiperige aanval' op Sven Mislintat

Sportjournalist Henk Spaan is niet te spreken over Ajax-trainer Maurice Steijn. De oefenmeester van Ajax ging afgelopen weekend zijn boekje een beetje te buiten met indirect zeer kritische interviews op directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Spaan noemt het een ‘gluiperige aanval’ van de trainer van de Amsterdammers.

In Het Parool geeft Spaan wekelijks cijfers en ditmaal kreeg Steijn een vier voor zijn prestaties bij Ajax tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie (0-0). “Wat Steijn na afloop flikte – “De tijd zal leren of er genoeg kwaliteit is” – kan niet door de beugel”, stelt de kritische Spaan over de veelbesproken interviews van de coach van Ajax.

“Die commentaren van Steijn zijn of zelfdestructief, of hij meent voldoende steun te hebben bij anderen binnen Ajax en/of de Telegraaf om deze gluiperige aanval in te durven zetten. Intussen weten alle nieuwkomers bij Ajax dat de trainer hen als tweederangs voetballers beschouwt – met uitzondering van Sutalo. Goed voor de sfeer in de kleedkamer”, trekt Spaan een zeer pijnlijke conclusie.

Het is niet de enige kritiek die Steijn kreeg te verduren na zijn media-optredens van het afgelopen weekend, onder anderen Hugo Borst, Valentijn Driessen, Willem van Hanegem en Mike Verweij snapten maar weinig van de actie van de trainer van Ajax.