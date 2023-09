Valentijn Driessen vindt dat Maurice Steijn één heel grote fout heeft gemaakt

Valentijn Driessen ziet dat Maurice Steijn het 'verschrikkelijk lastig' heeft in zijn eerste maanden in dienst van Ajax. Na een rommelige voorbereiding, een hectische transferzomer en een tegenvallende seizoensstart heerst er een negatief sentiment rond de Amsterdamse club.

"Hij heeft één heel grote fout gemaakt", begint Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Bij de contractbesprekingen was hij zo blij dat hij bij Ajax kon tekenen dat hij is vergeten om te zeggen dat hij het vetorecht over aankopen in zijn contract wilde hebben. Dat staat er nu niet in. Hij is nu gewoon eigenlijk een ordinaire werknemer van de directeur voetbalzaken, Sven Mislintat. Hij heeft gezegd: ik heb jou aangesteld, jij gaat het doen met het materiaal dat ik je aanlever en daarmee wil ik dat je Ajax-voetbal speelt."

Volgens Driessen zijn er nu allemaal spelers gehaald die niet als nummer één op de lijst stonden. "Het zijn ook allemaal spelers ook die niet door Maurice Steijn gewild waren. Nu heeft hij ook aangegeven dat Sven Mislintat in feite zijn eigen koers heeft gevaren en hij daar nauwelijks inspraak op heeft gehad. Dat geeft wel te denken", gaat hij verder.

Een twee-eenheid vormen Mislintat en Steijn vooralsnog niet. "De technisch directeur en trainer moeten het samen zien te rooien, maar dat is bij Ajax totaal niet het geval. "Het is gewoon een bijzonder gevaarlijk experiment dat ze bij Ajax aan het uitvoeren zijn. Het kan Ajax jarenlang kopzorgen gaan bezorgen. Als je honderd miljoen euro investeert in spelers die het allemaal niet blijken te redden, dan moet je dat afschrijven, de spelers verkopen en weer opnieuw beginnen."