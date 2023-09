Eén uitspraak van Maurice Steijn blijft hangen: 'Dat kan nooit goed zijn'

Het is Willem van Hanegem opgevallen dat Maurice Steijn na het bloedeloze gelijkspel tegen Fortuna Sittard liet doorschemeren niet overtuigd te zijn van de aankopen van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Daarmee dekte de trainer van Ajax zich volgens Van Hanegem in.

Mislintat haalde deze zomer twaalf nieuwe spelers naar Amsterdam. Van de toegevoegde waarde van Josip Sutalo is Steijn nu al overtuigd. Of er verder genoeg kwaliteit is, zal volgens de trainer nog moeten blijken. "Toen ik mijn twijfels uitte over Branco van den Boomen als leider, waren er veel mensen beledigd. Of boos, dat kan ook. Maar nu hoor ik alleen maar dat de aankopen van Ajax gewoon van een te laag niveau zijn", begint Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Inmiddels beweegt Steijn dezelfde kant op, ziet Van Hanegem. "Hij vroeg zich letterlijk af of er wel voldoende kwaliteit is. En hij trok ook z'n handen meteen af van het aankoopbeleid van de Duitse technisch directeur", is hem opgevallen. "Dat zal voor een nasleep zorgen, daar duikt iedereen bovenop. Aan de ene kant kun je zeggen: als Steijn straks sneuvelt omdat hij niet presteert, dan had hij moeten zeggen dat het zijn aankopen niet waren. Dat heeft hij nu alvast gedaan. Maar nu lijkt het na drie competitiewedstrijden of ze in Amsterdam niet bepaald op dezelfde lijn zitten intern. Dat kan nooit goed zijn."

Ajax heeft een moeizame week achter de rug met een nederlaag tegen Ludogorets en een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. De nederlaag in de play-offs van de Europa League had geen grote gevolgen, maar het puntenverlies in de Eredivisie laat zich wel voelen. "Als Jay Gorter de beste man was in Sittard, dan zegt dat alles. Een keeper van Ajax in Sittard, er waren tijden dat die tegen dat kaliber tegenstanders helemaal niets te doen kreeg."