Hugo Borst weet de reden waarom Sven Mislintat niet voor Peter Bosz, maar Maurice Steijn koos

Hugo Borst denkt te weten waarom directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax niet voor Peter Bosz, maar Maurice Steijn als opvolger van John Heitinga is gegaan. Volgens de columnist had Bosz nooit geaccepteerd dat Mislintat alle vrijheid zou krijgen op het gebied van inkomende transfers.

Het gaat na het beschamende optreden van Ajax bij Fortuna Sittard (0-0) meer over de persconferentie van Steijn na afloop dan over het spel van de Amsterdammers. Steijn werd door de aanwezige pers gevraagd naar zijn rol bij de inkomende transfers. Ajax haalde in de afgelopen transferwindow de ene na de andere nieuwe speler naar Amsterdam, maar weinig namen lijken uit de koker van Steijn te zijn gekomen. De oefenmeester vertelde dat zijn staf en hij wel degelijk namen hebben voorgelegd bij Mislintat, maar dat de technisch directeur ‘andere keuzes’ maakte.

Borst denkt dat Mislintat om een duidelijke reden niet voor Bosz, maar Steijn koos als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Bosz leek lang de ideale en meest logische kandidaat om in de Johan Cruijff ArenA voor de groep te gaan staan, maar de Duister koos verrassend genoeg voor Steijn. “We kunnen de analyse gerust nu al maken. Mislintat nam niet de dominante Bosz maar een onervaren trainer die hem bij het aantrekken van spelers niet ging lastigvallen”, schrijft Borst in zijn column bij het Algemeen Dagblad. “Steijn probeerde het nog wel. Hij wilde bijvoorbeeld Thiago Almada, Nick Olij en Noa Lang. En hij noemde meer namen. Zijn technisch directeur negeerde alle verzoeken.”

Steijn zorgde met zijn uitspraken op de persconferentie voor veel verbazing bij vooral Ajax-fans. Een aantal vroeg zich op X zelfs af of hij nog wel kan aanblijven als hoofdtrainer. Borst kan echter wel begrijpen waarom Steijn openlijk zijn mening gaf. “Zo kan het zijn dat de trainer zich nu openlijk distantieert van de matige spelers (ter waarde van ruim 100 miljoen) die hij in zijn maag gesplitst heeft gekregen. Met Sutalo, zei Steijn gisteren, kon hij wel leven. Dat is dus de beste, en de duurste. Kun je nagaan hoe hij over de rest denkt.”

Bedrijfsvoetbalelftal

Hoewel Steijn op bezoek bij Fortuna Sittard de beschikking had over een groot aantal nieuwe spelers, slaagde hij er niet in Ajax naar de overwinning te loodsen. Borst vergelijkt het huidige Ajax met een ‘bedrijfsvoetbalelftal’. “Het had helemaal niets met Ajax te maken. Niets. Er was geen spelopvatting, laat staan aanvallend dwingend voetbal. Geen bravoure, laat staan bluf. De nieuwe spelers snapten elkaar niet. Het was een Bijbels echec. De jongemannen bouwden een toren, maar door een Babylonische spraakverwarring ging alles mis.”