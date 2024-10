Juventus maakt interesse kenbaar bij Alex Kroes: Ajax moet vrezen

Juventus heeft belangstelling voor Ajax-middenvelder , zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. Volgens Ajax-volger Mike Verweij van de ochtendkrant heeft De Oude Dame haar belangstelling voor de middenvelder van de Amsterdammers inmiddels kenbaar gemaakt. Juventus is niet de enige club met interesse.

Ajax weigert momenteel nog een prijs te noemen waarvoor Juventus zich officieel zou kunnen melden in Amsterdam. De verwachting is volgens de krant namelijk dat technisch directeur Kroes eerst zelf in gesprek zal gaan met Fitz-Jim in de hoop om het contract van de 21-jarige voetballer te verlengen: "Of Fitz-Jim bereid is bij te tekenen, zal afhangen van het plan dat de club met hem heeft. Francesco Farioli ziet hem als een belangrijke speler en schenkt hem vertrouwen in de Europese wedstrijden, maar in de Eredivisie moest hij zondag tegen RKC Waalwijk in de basisopstelling wijken voor Davy Klaassen", schrijft De Telegraaf daarover.

Juventus is niet de enige club die Fitz-Jim op de radar heeft staan. De wedstrijd tegen Besiktas van de middenvelder, die vorig seizoen nog op huurbasis uitkwam voor Excelsior, heeft indruk gemaakt. Welke clubs de jongeling van de Amsterdammers momenteel nog meer op de korrel hebben is onduidelijk.

