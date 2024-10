René van der Gijp ziet het somber in voor één iemand na Slavia - Ajax: 'Dit gaat niet werken'

René van der Gijp is totaal niet onder de indruk van . In de wedstrijd van Ajax op bezoek bij Slavia Praag (1-1) miste de spits twee enorme kansen, waarmee hij het de bezoekers een stuk makkelijker had kunnen maken.

Ajax kwam na achttien minuten op voorsprong in Praag door een benutte strafschop van Branco van den Boomen. Even daarvoor had Brobbey al een grote kans om zeep geholpen, waarna hij er op slag van rust weer niet in slaagde het net te vinden. Volgens Van der Gijp begint dit een structureel probleem te worden voor de spits. “Iemand die heel moeilijk kansen afmaakt, wordt dat ooit een zekerheidje?”, vraagt hij zich af in Vandaag Inside.

“Je ziet hem op een gegeven moment op het doel aflopen en je denkt: dit gaat niet werken”, vervolgt hij zijn betoog. “Bij zijn schot vanaf de zijkant zag je dat hij er een bepaalde kracht in wilde gooien”, doelt de voormalig voetballer op de eerste kans van Brobbey in de tiende minuut van de wedstrijd. “Dat moet je niet doen, joh! De meeste spitsen tikken ‘m gewoon. Maar hij wilde hem zó hard inschieten…”

Van der Gijp genoot niet van Ajax

Naast de grote kansen voor Brobbey heeft Van der Gijp ook niet kunnen genieten van de wedstrijd, zo stelt hij. “Ik zal het heel eerlijk zeggen. Ik vond het vreselijk”, geeft de oud-voetballer aan. “Van beide kanten was het niet om aan te gluren.” Het duel in Praag eindigde uiteindelijk in 1-1 dankzij een doelpunt van Tomas Chory. Een kwartier voor tijd werd Youri Baas van het veld gestuurd met zijn tweede gele kaart.

