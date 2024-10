Slavia Praag ergert zich groen en geel: ‘Ajax kwam hier om op de grond te liggen’

Thomas Chory, de spits van Slavia Praag, is na afloop niet te spreken over de manier waarop Ajax voor de dag kwam in Tsjechië. Volgens de aanvalsleider van Slavia, die ook trefzeker was, hadden de Amsterdammers maar één doel in Tsjechië: de kwaliteit van het gras testen.

De boomlange Chory kon na afloop in ieder geval leven met de puntendeling. “Achteraf kunnen we leven met het punt, de eerste helft waren zij bepalend, kwamen we overal een stap te laat. Na rust zag je een ander Slavia, en heb ik tot het laatst gedacht dat we nog konden winnen”, blikt hij terug.

Chory stak vervolgens zijn irritatie over de speelwijze van Ajax niet onder stoelen of banken. “Ik had eigenlijk wel meer van Ajax verwacht dan dat ze hier op de grond kwamen liggen om de kwaliteit van ons gras te testen. Het kookte in me, ik had het liefst vier van hen op mijn rug genomen en ze zelf gedragen”, hekelt hij de Amsterdammers.

Slavia Praag-trainer Trpisovsky had er ook meer van verwacht

Niet alleen Chory had meer verwacht van Ajax, ook Slavia-trainer Jindrich Trpisovsky had hogere verwachtingen. “Voetbaltechnisch had ik er meer van verwacht, aan beide kanten”, stak hij van wal op de persconferentie. “In de eerste helft misten wij wat emotie, we hadden wat te veel ontzag voor Ajax. Zij stonden goed en waren goed aan de bal, dat kostte ons een hoop energie. Toen maakten we twee fouten, uit één ervan kwam een goal zodat we moesten achtervolgen. Na rust brachten we wat we wilden, ook door het inbrengen van spelers met kwaliteit.”

