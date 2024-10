Tsjechische media zijn stomverbaasd en wijzen hét moment aan bij Slavia - Ajax

De media in Tsjechië concluderen dat Slavia Praag een mogelijkheid heeft laten liggen om Ajax te verslaan. De Europa League-wedstrijd eindigde donderdagavond in 1-1. Bij de Tsjechische pers leeft vooral grote verbazing over de keuze van Slavia-trainer Jindrich Trpisovsky om meerdere basisspelers op de bank te laten beginnen.

Spelers als Jan Boril, El Hadji Malick Diouf, Christos Zafeiris, Lukás Provod en Tomás Chorý werden gespaard met het oog op de wedstrijd tegen rivaal Sparta Praag van komende zondag. Na een uur spelen kwamen vier spelers binnen de lijnen bij Slavia, onder wie Provod, Diouf en doelpuntmaker Chory. Die viervoudige wissel was bepalend, schrijven meerdere media.

“Slavia offerde deze wedstrijd op voor de derby van zondag tegen Sparta. Daarom werd het slechts 1-1, al was de Nederlandse tegenstander te verslaan”, schrijft nieuwswebsite iDNES. “Het is de grote vraag waar Slavia Praag in de beginfase zo bang voor was. Ajax oogde niet als een onoverwinnelijke en angstaanjagende reus.”

'Slavia speelde twee wedstrijden'

“Het was alsof Slavia twee wedstrijden in één speelde tegen Ajax. De eerste wedstrijd eindigde na zestig minuten, toen belangrijke basisspelers erin kwamen die werden gespaard met het oog op de derby tegen Sparta Praag. Tot dat moment oogde Slavia nerveus, maar na de viervoudige wissel kwam Slavia tot leven”, merkt men op.

Ook de krant Blesk wijst op de viervoudige wissel als een wedstrijdbepalend moment. “Na die wissel duurde het niet lang voordat de gelijkmaker viel.” Dagblad Deník schrijft dat het 'zelden voorkomt dat een Tsjechische ploeg spelers spaart in een wedstrijd tegen een Europese topploeg'. Maar na een uur volgde het 'sleutelmoment' dat ervoor zorgde dat Slavia 'de wedstrijd plots duidelijk onder controle had', aldus Deník.

De website Sport benadrukt dat Ajax ‘zonder de twee grootste sterren in de selectie’ was afgereisd naar Praag: Wout Weghorst en Jordan Henderson. “Dat was aanvankelijk niet terug te zien op het veld. Brian Brobbey kreeg een grote kans, maar liet die onbenut.”

Kritiek op scheidsrechter Slavia - Ajax

In Tsjechië is men ook niet blij met het optreden van scheidsrechter Andris Treimanis, die opviel door veel af te fluiten en in de tweede helft Youri Baas een rode kaart te geven. Ondanks de rode kaart denkt iDNES dat Ajax niet ongelukkig was met de arbitrage. "Het kwam Ajax goed uit hoe hij de wedstrijd kapotfloot. Zijn beslissingen leidden tot ongepast gedrag van de spelers en de fans van Slavia. Doordat voorwerpen richting de spelers van Ajax vlogen, was het moeilijker om het tempo in de wedstrijd te houden."

