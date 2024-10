Wisselspeler van Ajax denkt niet aan vertrek: 'Dat is mij meer waard dan 20 minuten extra op zondag'

Hoewel hij bij Ajax lang niet altijd de speelminuten krijgt die hij zou willen, peinst er niet over om te vertrekken uit Amsterdam. De middenvelder geeft in gesprek met Ziggo Sport aan dat zijn gezin het uitstekend naar zijn zin heeft in de hoofdstad en dat dát ook een factor van belang is.

Van den Boomen kwam in de zomer van 2023 transfervrij over van het Franse Toulouse, waar hij een belangrijke pion was in het elftal dat promoveerde naar de Ligue 1 en een jaar later de Coupe de France in de wacht sleepte. In zijn zeer onrustige debuutjaar in de Johan Cruijff ArenA speelde Van den Boomen in alle competities 29 wedstrijden, waarvan slechts dertien vanaf de aftrap.

Ook na de komst van Francesco Farioli is Van den Boomen nog altijd geen basisspeler bij Ajax. De 29-jarige middenvelder profiteert echter wel enigszins van het veelvuldig rouleren van de Italiaan: in de Eredivisie mocht de in Veldhoven geboren speler in drie van de zes wedstrijden starten en viel hij één keer in.

Noa Vahle vraagt Van den Boomen voor de camera's van Ziggo wat hem precies in Amsterdam houdt nu hij geen basisplaats heeft. "Ik heb al eerder gezegd: Ajax is Ajax, je gaat niet zomaar weg", reageert de middenvelder. Daarnaast blijkt zijn gezin dus ook een rol te spelen: "Ik wil niet zeggen dat ik een gevoelige jongen ben, maar mijn gezin is wel heel belangrijk voor mij. Als mijn dochtertje het leuk heeft op school, dan is dat voor mij misschien meer waard dan twintig minuten extra op zondag."

