Ajax-reserve rent agressief het veld op: Pasveer kijkt geschokt, Farioli moet ingrijpen

Een opvallend moment donderdagavond na het laatste fluitsignaal van het Europa League-duel tussen Slavia Praag en Ajax. Ajax-spelers en bestormden woedend het veld en moest zelfs tegengehouden worden door hoofdtrainer Francesco Farioli.

Slavia Praag en Ajax hielden elkaar donderdagavond in Tsjechië op een 1-1 gelijkspel. Na afloop ging het er betrekkelijk gemoedelijk aan toe tussen beide teams, al ging Slavia-aanvaller Tomas Chory nog wel even verhaal halen bij scheidsrechter Andris Treimani.

Twee spelers van Ajax maakten een bijzonder opgefokte indruk: reservedoelman Gorter en de inmiddels gewisselde Godts. Zij bestormden woedend het veld, al was niet geheel duidelijk tot wie hun woede zich richtten. Vooral in ogen van Gorter was veel agressie waar te nemen.

Gorter en Godts moesten uiteindelijk allebei zelfs tegengehouden worden door Farioli. Het gedrag van het duo zorgde genschijnlijk voor verbazing bij aanvoerder Remko Pasveer, die vlak ervoor in beeld was gebracht.

