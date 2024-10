Sergen Yalcin komt met zeer vernederende opmerking over carrière van Francesco Farioli

Sergen Yalcin kan niet geloven dat Ajax in zee is gegaan met Francesco Farioli. De Turkse oud-voetballer en analist haalt deze week vernietigend uit naar de huidige coach van de Amsterdammers.

Yalcin maakt tegenwoordig naam als analist bij de Turkse televisie, nadat hij begin dit kalenderjaar bij Antalyaspor zijn laatste klus als hoofdtrainer had. De oud-middenvelder van onder meer Besiktas valt op met zijn vaak uitgesproken mening en maakt deze week bij KAFA Sports gehakt van Farioli.

“Farioli heeft zijn baan gered met de overwinning op Besiktas (4-0, red.) van vorige week”, stelt Yalcin, die absoluut geen hoge pet op heeft van de Ajax-trainer. “Ik kan niet geloven dat Farioli trainer van Ajax is geworden. De enige reden waarom hij de trainer van Ajax is geworden, is omdat hij Italiaans is.”

Yalcin kent Farioli goed van diens periode in Turkije. Farioli werd in de zomer van 2020 assistent-trainer bij Alanyaspor. In maart 2021 werd hij hoofdcoach bij Fatih Karagümrük, om vervolgens in december 2021 weer als eindverantwoordelijke terug te keren bij Alanyaspor. “Deze gozer was een analist, geen trainer”, laat Yalcin zich zeer denigrerend uit over Farioli.

“Hij werd als assistent naar Alanyaspor gehaald. Van daaruit is hij trainer geworden”, vervolgt Yalcin. “Toen hij zijn team drie passes van achteruit liet spelen, begon men opeens te zeggen dat hij een geweldige coach was. Daarna ging hij naar Nice en vervolgens werd hij trainer van Ajax. Ik kan het niet geloven: het is één grote grap.”

