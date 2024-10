Farioli klaagt al na 16 seconden om onsportief moment bij Slavia Praag - Ajax

Francesco Farioli heeft zich donderdagavond tijdens het Europa League-duel van Ajax met Slavia Praag al vroeg beklaagd bij de arbitrage. Aanleiding was de ingooi die de Tsjechische ploeg na zestien seconden voetballen kreeg.

De eerste ingooi van de wedstrijd was na zestien seconden spelen voor Slavia Praag, nadat Devyne Rensch de bal bij een verdedigende actie over de zijlijn schoot. Het leder ging op ongeveer veertig meter van de achterlijn van Ajax over de zijlijn, maar Slavia Praag snoepte ontzettend veel meters en gooide uiteindelijk in op ongeveer zestien meter van de zijlijn. Daardoor kon middenvelder Filip Prebsl van de thuisploeg de bal in één keer gevaarlijk voor het doel van Ajax brengen.

Farioli had het trucje van de Tsjechen meteen in de smiezen en meldde zich vrijwel onmiddellijk bij vierde man Aleksandrs Golubevs om zich te beklagen over het moment. De Ajax-trainer maakte met handgebaren duidelijk dat de ingooi van Prebsl op een volstrekt andere plek werd verricht dan waar de bal uit ging. Sierd de Vos had dat overigens niet door: de commentator van Ziggo Sport dacht dat de Italiaanse oefenmeester bij Golubevs meldde ‘dat er iets niet in de haak is bij de cornervlag’.

