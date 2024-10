Voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde over rode kaart van Youri Baas

Youri Baas mocht de wedstrijd tussen Slavia Praag en Ajax (1-1) donderdagavond niet afmaken. De verdediger van Ajax ontving twee gele kaarten in de tweede helft en moest in minuut 75 inrukken. Met name zijn tweede gele kaart zorgt voor verbaasde reacties op sociale media.

Baas kreeg zijn eerste gele kaart in minuut 47, voor het neerhalen van Ondrej Lingr, en ging een kwartier voor tijd voor de tweede keer op de bon. Scheidsrechter Andris Treimanis meende een overtreding op Matej Jurasek te zien, al leek Baas met zijn uitgestoken been toch voornamelijk de bal te raken.

Veel kijkers zijn het erover eens dat de tweede gele kaart onterecht was. Sommige voetbalfans zagen zelfs een overtreding van Jurasek op Baas. Na de rode kaart moest Ajax alle zeilen bijzetten om de tussenstand (1-1) over de streep te trekken, wat uiteindelijk lukte.

