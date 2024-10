Francesco Farioli neemt na afloop duidelijk standpunt in over Brian Brobbey

Ajax-trainer Francesco Farioli blijft achter zijn staan. De spits van de Amsterdammers miste twee grote kansen in het duel met Slavia Praag (1-1). De Italiaanse oefenmeester sprong na afloop echter in de bres voor Brobbey.

Ajax kwam na achttien minuten op een 0-1 voorsprong in Praag. Branco van den Boomen faalde niet vanaf elf meter. Kort daarvoor had Brobbey al de mogelijkheid om de bezoekers uit Amsterdam op voorsprong te schieten, maar hij verzuimde dit. Op slag van rust kreeg de 22-jarige spits opnieuw een dot van een kans, alleen faalde hij opnieuw oog in oog met Slavia-keeper Antonin Kinksy.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Tsjechische media zijn stomverbaasd en wijzen hét moment aan bij Slavia - Ajax

“Het hoort bij voetbal, soms kan dit gebeuren dat je kanen mist”, steekt Farioli van wal voor de camera van Ziggo Sport. “Brian is onze nummer negen en speler van het nationale elftal. De goals gaan vanzelf komen. Hij moet blijven werken, vechten en goed spelen zoals vanavond (donderdag, red.).”

Farioli wijst op energielevels bij Ajax

Na 57 minuten werd Brobbey, samen met Mika Godts vervangen. In het geval van Brobbey had dit niets te maken met de gemiste kansen, zo stelt Farioli. “Het is het moment van de wedstrijd. Je hebt te maken met energielevels. Het eerste deel na de kans van Brian in tweede helft, toen we de wissels doorvoerden, werd de wedstrijd heel gecompliceerd. We hadden een aantal minuten waarin het heel moeilijk was om van de eigen helft af te komen.”

LEES OOK: Ajax-reserve rent agressief het veld op: Pasveer kijkt geschokt, Farioli moet ingrijpen

Farioli neemt het op persconferentie ook op voor Brobbey

Ook tijdens de persconferentie nam de Italiaanse oefenmeester het op voor Brobbey. “Ik verwijt Brian helemaal niks”, wordt Farioli geciteerd door De Telegraaf. “We kunnen het over die situaties hebben, maar ook over hetgeen hij het team heeft gegeven. Bij alle ballen die hij kreeg, zorgde hij voor grote impact in het strafschopgebied. Over de hele wedstrijd gezien was zijn optreden positief”, erkent de trainer, die vervolgens een duidelijk statement afgeeft. “Er is geen enkele discussie, Brian is onze nummer negen.”

Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Ajax heeft de ideale trainerskandidaat laten lopen, denkt Johan Derksen.