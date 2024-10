Van den Boomen schuldbewust: ‘Ik neem hem wel op mijn conto’

Ajax-middenvelder kan leven met het gelijkspel (1-1) op bezoek bij Slavia Praag. De Amsterdammers verzuimden om de 0-1 voorsprong te vergroten, waarna de Tsjechen toesloegen en gelijkmaakten. De 29-jarige middenvelder steekt de hand in eigen boezem na de tegentreffer.

Van den Boomen is van mening dat Ajax de wedstrijd in de eerste had kunnen beslissen. “We hebben toch wel een paar grote kansen gehad en als je die maakt dan leg je het publiek ook een beetje plat”, beseft de middenvelder voor de camera van Ziggo Sport. “Die bleven nu ook gaan en de tweede helft was voor hun. Ze maken een goede goal. Jammer dat je geen overwinning pakt, maar uiteindelijk ben je gewoon blij met het punt.”

Doordat Ajax de wedstrijd niet besliste, sneed de ploeg zichzelf lelijk in de vingers. “Ik denk dat jezelf tekort doet in de eerste helft. Als zij in de eerste helft een kans krijgen en jij vier of vijf, dan moet je die wedstrijd eigenlijk wel beslissen. Je moet zeker wel met 2-0 de kleedkamer in, want dan wordt het echt een andere wedstrijd.”

Van den Boomen mist vers bloed voorin

Naarmate de wedstrijd vorderde merkte Van den Boomen dat de buitenspelers moeilijker weg te sturen waren. De middenvelder zag een gebrek aan frisse benen bij Ajax. “We konden de bal niet meer houden en we hadden door de problemen aan de buitenkant ook niet echt spelers die we daar konden brengen die het verschil konden maken. Dus ik denk dat we goed verdedigd hebben op het einde. Het is belangrijk dat je wel een punt pakt, zodat je in ieder geval met vier punten na twee wedstrijden hebt”, erkent hij.

Schuldbewuste Van den Boomen over tegentreffer

Van den Boomen blikt ook terug op de tegentreffer en is daarbij schuldbewust. “Zij nemen de corner snel, wij koppen de bal weg en de bal komt vervolgens bij de zijkant. Ik sta daar met een reus en ik probeer nog mee te springen, maar hij heeft mijn schouder al vast. Ik neem hem wel op mijn conto, maar ik denk dat ik tegen hem weinig kon doen. Alleen hopen dat hij overkopt”, besluit de middenvelder.

