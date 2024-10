Pijnlijke beelden van Memphis Depay al ruim 2 miljoen keer bekeken

kende zondagavond geen goede invalbeurt bij Corinthians. De aanvaller kwam na een uur binnen de lijnen tegen São Paulo (3-1 nederlaag) en grossierde in mislukte acties. Een compilatie van zijn mindere momenten is al ruim twee miljoen keer bekeken op X.

Depay had 23 balcontacten en verstuurde 14 passes, waarvan er 9 aankwamen. Hij mocht ook een vrije trap nemen, maar schoot die ruim naast. In de compilatie wordt de focus gelegd op mislukte passes, acties en de vrije trap. "Corinthians verloor van São Paulo, verkeert in de degradatiezone en inmiddels beginnen mensen al te praten over de prestaties van Memphis Depay. In Brazilië hebben ze deze compilatie al gemaakt", luidt het bijschrift op X, waar de video 2,1 miljoen views heeft.

Depay viel in bij een stand van 1-0 voor São Paulo. Het openingsdoelpunt viel in de blessuretijd van de eerste helft: verdediger Fagner pakte zijn tweede gele kaart na een overtreding, waarna Lucas Moura de penalty benutte. Kort na de invalbeurt van Depay kreeg ex-PSV’er André Ramalho ook een rode kaart, waardoor de bezoekers nog maar met negen man op het veld stonden. Het duel eindigde uiteindelijk in 3-1 voor São Paulo.

Corinthians perdió con São Paulo, está en ZONA DE DESCENSO, y ya se empieza a hablar del rendimiento de MEMPHIS DEPAY.



En Brasil ya le hicieron este edit. 😅🇧🇷🇳🇱pic.twitter.com/Y3usbZ2MQu — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 30, 2024

