is ongeveer twee weken speler van Corinthians en wordt daar enorm geadoreerd. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn debuut voor de Braziliaanse club. Corinthians won met 3-0, Memphis viel in de 68ste minuut in.

De NOS peilde onlangs de reacties van Brazilianen op de transfer van de Nederlandse superster. Fernando Wanner, groot Corinthians-expert, vat het gevoel mooi samen in enkele woorden. "Memphis is de uitverkorene van de voetbalgoden. Hij is hier om een missie te volbrengen, en niet alleen bij Corinthians. We zien hem heier als overwinnaar; hij gaat Corinthians en Nederland grote vreugde brengen."

Clubwatcher Matheus Scontre houdt nog wel een slag om de arm. "Op dit contract is alle hoop gevestigd, omdat we vechten tegen degradatie." Verder laat Scontre weten waarom de Nederlandse aanvaller gelijk geliefd is. "Wat Memphis populair maakt, is z'n manier van doen. Behalve voetballer is hij ook zanger, heeft hij een heel eigen kledingsstijl. Je ziet het aan de manier waarop hij naar Brazilië komt, hoe dat met z'n sponsor ging en dat dat ook weer een groot feest werd. Die hoofdband past daar helemaal bij. Daardoor is hij erg populair, en natuurlijk door zijn voetbal: hij is een crack (topspeler, red.)."

Ook Marcos Vampeta, oud-speler van PSV, is blij met de komst van de routinier. "Iedereen denkt dat we door de komst van Memphis weer wedstrijden gaan winnen. Corinthians is een grote club, net als Ajax, PSV, Feyenoord." Toch keek het Braziliaanse publiek op, toen de transfer van Memphis werd bevestigd. "Alle mensen hier waren verbaasd toen Memphis voor Corinthians koos. Hij speelde twee maanden geleden nog in de halve finale van het EK en heeft grote clubs achter zijn naam."

