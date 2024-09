Memphis Depay debuteert, maar laat Corinthians-fans één keer schrikken met pijnlijk moment

heeft zaterdagavond zijn debuut gemaakt in het shirt van Corinthians. De kersvers speler van de Braziliaanse club kreeg een warm ontvangst van het publiek en zag zijn ploeg uiteindelijk een zeer welkome overwinning boeken. Depay zorgde tijdens zijn invalbeurt voor één schrikmoment.

Thuis tegen hekkensluiter Atlético Goianiense móest er gewonnen worden door Corinthians. Mede daardoor zou de gevallen grootmacht aansluiting vinden bij de veilige plaatsen. Depay zat voor het eerst bij de selectie, maar moest genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp vreest voor nieuwe blessure Oranje-international: 'Hij gaat zich nu forceren'

Vanaf die plek zag de Nederlander hoe Corinthians op slag van rust op voorsprong kwam door een kopbal van Ángel Romero. Diezelfde Romero was tien minuten later opnieuw trefzeker om de score te verdubbelen. Voor Depay werd het de ideale wedstrijd om te debuteren voor zijn nieuwe ploeg. Met nog een kwart wedstrijd te gaan werd de spits in het veld gebracht.

De aanvaller kreeg na zijn invalbeurt één goede kans op een treffer, maar hij kon een voorzet net niet binnenglijden. Even later was er ook een schrikmoment voor Depay, die zijn enkel leek te verzwikken. Gelukkig leek de Nederlander geen blessure over te houden aan het moment. Met Depay in de ploeg liep Corinthians uiteindelijk uit naar een 3-0 zege.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp stelt na zestien jaar samenwerken plotseling een bizarre vraag over Johan Derksen

René van der Gijp stelt in Vandaag Inside een bizarre vraag over tafelgenoot Johan Derksen.