Van der Gijp vreest voor nieuwe blessure Oranje-international: 'Hij gaat zich nu forceren'

René van der Gijp en Wim Kieft zijn bang dat zich gaat 'forceren' in een poging snel van waarde te kunnen zijn voor zijn nieuwe club Corinthians. De dertigjarige aanvaller tekende vorige week transfervrij bij de Braziliaanse club, die verwikkeld is in een felle strijd tegen degradatie en komende zaterdag een heus zespuntenduel op het programma heeft staan.

In de podcast KiefJansenEgmondGijp wordt de stap van Memphis naar het Zuid-Amerikaanse land besproken. Wim Kieft kan wel begrip opbrengen voor de Oranje-international: "Het is ook wel weer leuk, ofzo. Het is wel een leuke ervaring", meent de oud-international. Dat heeft ook te maken met het verleden van Memphis: "Je moet heel reëel zijn met Depay. Hij heeft natuurlijk veel blessures gehad, maar in de top heeft hij het niet gered. Bij Atlético niet, bij Barcelona niet, bij Manchester United niet..."

Rob Jansen brengt er tegenin dat Memphis wél een succes was bij Olympique Lyonnais. "Ja, daar heeft hij het goed gedaan", geeft Kieft toe. "Maar dat is niet de absolute top." Van der Gijp is het daarmee eens: "Nee, subtop. Maar dat is ook waar hij thuishoort. Op zich is daar niet veel mis mee. Dat weet je ook nooit, Wim. Ik snapte wel dat Manchester United hem kocht, maar als het dan niet lukt daar, dat is dan jammer."

Kieft en Van der Gijp vrezen wéér blessureleed voor Memphis

Memphis trainde de afgelopen maanden voor zichzelf, dus zal vermoedelijk nog wel even nodig hebben om geheel wedstrijdfit te worden. Corinthians kan de aanvaller echter bijzonder goed gebruiken in de strijd om lijfsbehoud. Het seizoen in Brazilië is immers al 26 wedstrijden onderweg, de club uit São Paulo staat op dit moment achttiende - een plaats die aan het eind van het seizoen degradatie zou betekenen. Van der Gijp onthult wat Kieft voor de opname van de podcast tegen hem zei: "Die Depay gaat zich nu forceren. Volgende week spelen ze thuis tegen een club die eronder staat (Atlético Goianiense, red.). Dus Wim zegt: hij wordt natuurlijk klaargestoomd deze week. Dus de kans is heel groot... die raakt geblesseerd!" De tegenstander van zaterdag is met achttien punten uit 26 wedstrijden twintigste en laatste in de Campeonato Brasileiro Série A. Corinthians staat twee plaatsen hoger, met 25 punten. Het gat met de veilige zestiende plaats, nu in handen van Fluminense (dat wel een wedstrijd minder speelde), bedraagt twee punten.

