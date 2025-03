Van der Gijp voorziet schitterend moment Depay bij Oranje: ‘Gun ik hem van harte’

René van der Gijp gaat ervan uit dat spoedig de honderd interlands gaat aantikken, zo geeft hij aan bij Vandaag Inside. Depay is door Ronald Koeman voor het eerst sinds het Europees kampioenschap opgenomen in de voorselectie van Oranje, voor het tweeluik met Spanje. Van der Gijp verwacht overigens niet dat Depay Robin van Persie nog gaat achterhalen als topscorer aller tijden.

Vrijdag werd bekend dat Depay voor het eerst sinds het EK in Duitsland van afgelopen zomer weer tot de voorselectie van Oranje behoort. Koeman was samen met Nigel de Jong afgereisd naar Brazilië, om de aanvaller daar aan het werk te zien bij Corinthians. Als Depay ook tot de definitieve selectie van Oranje behoort, kan hij op 20 en 23 maart in actie komen in de kwartfinale van de Nations League, waarin Spanje de tegenstander is.

Van der Gijp vindt het mooi dat Depay er weer bij is, zo geeft hij vrijdagavond aan bij Vandaag Inside. “Hij heeft een kuttoernooi gespeeld, is ook geblesseerd geweest, maar ik gun hem echt die honderd interlands”, laat de oud-voetballer weten. Momenteel staat Depay op 98 duels in het shirt van Nederland. “Twee erbij en hij heeft honderd interlands, dat is toch een mijlpaal.”

Wilfred Genee brengt vervolgens op dat Depay nog topscorer aller tijden kan worden van Oranje, maar dat ziet Van der Gijp hem ‘net niet halen’. Depay staat momenteel op 46 treffers in het Nederlands elftal en heeft er nog vijf nodig om Van Persie in te halen. De huidige trainer van Feyenoord wist vijftig keer te scoren voor Oranje.

VIDEO: René van der Gijp hoopt op nieuwe mijlpaal voor Memphis: 'Dat gun ik hem echt!'

