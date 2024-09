Memphis landt in Brazilië: uitzinnige Corinthians-supporters zetten luchthaven São Paulo op stelten

is woensdagochtend geland op de luchthaven van São Paulo. De dertigjarige aanvaller werd op het vliegveld opgewacht door tientallen uitzinnige supporters van zijn nieuwe werkgever Corinthians.

Afgelopen zaterdag zat Memhpis nog op de tribunes van het Philips Stadion, waar hij zijn collega's van het Nederland elftal een 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina zag boeken. Bondscoach Ronald Koeman nam de aanvaller niet op in zijn selectie voor de Nations League-wedstrijden met de Bosniërs en die van drie dagen later tegen Duitsland, omdat Memphis op het moment dat de spelersgroep bekend werd gemaakt nog altijd geen nieuwe club had gevonden.

Gisteren (dinsdag) was daar dan toch de officiële aankondiging: Memphis tekent een tweejarig contract bij Corinthians, waar hij naar verluidt de bestbetaalde speler van de Braziliaanse Série A wordt. Overigens treft de Oranje-international een grootmacht in verval, met grote problemen op sportief én financieel gebied.

Een dag later komt Memphis aan in São Paulo, de thuisstad van Corinthians. Op beelden die door het lokale SCCP News worden gedeeld op sociale media is te zien hoe tientallen supporters de aanvaller een warm welkom heten. "Een absurde show van de Fiel", schrijft het medium erbij. Fiel is de bijnaam van de supportersschare van Corinthians en betekent zoveel als 'De Gelovigen' of 'De Getrouwen'.

⚫️⚪️ | A Fiel tomou conta do aeroporto de Guarulhos, aguardando ansiosamente a chegada de Memphis Depay.



