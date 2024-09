Koeman komt met hint over toekomst Memphis als international

Het lijkt erop dat de deur voor als Oranje-international open blijft staan. De spits annex vleugelaanvaller gaat hoogstwaarschijnlijk een contract tekenen bij het Braziliaanse Corinthians, maar blijft ondanks die transfer in the picture.

Toen de transfer van Steven Bergwijn naar Saoedi-Arabië beklonken werd, haalde de bondscoach enorm uit naar de linksbuiten en vertelde op de persconferentie dat het boek voor Bergwijn als Oranje-international gesloten was. Nu Memphis Depay ook een transfer gaat maken naar een competitie die minder hoog staat aangeschreven (de Braziliaanse Serie A), moet de bondscoach een keuze maken of hij Memphis hetzelfde behandelt als Bergwijn. Na het duel met Bosnië-Herzegovina bleef Koeman op de vlakte, maar door de persconferentie van maandag weten we daar nu iets meer over.

Artikel gaat verder onder video

Noa Vahle probeerde namelijk iets meer te weten te komen over de mening van Koeman over de Braziliaanse competitie. "Maar de stap is nog niet definitief. Dan praat je alleen maar over 'als, als'. Je kijkt altijd naar de fitheid, het competitieniveau, et cetera. Maar dat kan anders zijn voor Memphis."

De bondscoach legt vervolgens uit waar dat verschil in zit. "Ik denk dat het niveau van de competitie anders is." Vahle vraagt vervolgens heel specifiek of Memphis dus nog steeds kan worden opgeroepen door Koeman. "Ja, maar dat ligt aan het feit of hij gaat spelen, fit is, als eerste en zijn niveau haalt. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste." De Braziliaanse competitie zit ook wat anders in elkaar en loopt van april tot en met december. "Ik heb ook even gegoogled hoe die competitie daar eruitziet. Volgens mij hebben ze 25 wedstrijden gespeeld. Dat zien we wel, dat weet ik op dit moment niet (hoe dat effect heeft op Memphis, red.)."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Gelder: ‘Als hij in vorm is, dan hij is de echte leider van dit Nederlands elftal’

Jack van Gelder vertelt bij De Oranjezondag wie in zijn ogen de leider is van het Nederlands elftal.