Vraagtekens bij transfer Memphis naar Corinthians: 'Omstreden sponsor betaalt megasalaris'

De transfer van naar Corinthians zorgt voor gefronste wenkbrauwen in Brazilië. De 30-jarige spits komt terecht bij een topclub in verval, die kampt met een astronomische schuld én grote sportieve zorgen. Bovendien wordt het grootste deel van het vorstelijke salaris dat Memphis in São Paulo opstrijkt betaald door een zeer omstreden sponsor.

De prijzenkast van Corinthians is bijzonder goed gevuld: zo kroonde de club zich zevenmaal tot kampioen van Brazilië, voor het laatst in 2017. Bovendien werd zowel in 2000 als in 2013 de wereldbeker voor clubteams in de wacht gesleept en was Corinthians in 2012 de winnaar van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse evenknie van de Champions League.

De topclub vindt zichzelf momenteel na 25 speelronden - het seizoen in Brazilië loopt van april tot december - terug op een schamele zeventiende plaats in het Campeonato Brasileiro Série A, een plek die aan het eind van de rit degradatie naar het tweede niveau zou betekenen. Bovendien, zo schrijft de NOS op basis van Braziliaanse media, verkeert Corinthians in dusdanige financiële problemen (er is sprake van een schuld van 340 miljoen euro) dat de salarissen van zowel de spelers als het personeel niet op tijd betaald kunnen worden.

'Omstreden sponsor betaalt monstersalaris Memphis bij Corinthians'

Toch gaat Memphis bij Corinthians niet minder dan 9,7 miljoen euro opstrijken in de twee jaar waarvoor hij dinsdag heeft getekend. Dat bedrag wordt 'vrijwel volledig' opgehoest door de hoofdsponsor, gokbedrijf Esportes da Sorte, zo weet de Nederlandse omroep. Het bedrijf is bepaald niet onomstreden: zo werd de eigenaar vorige week verhoord in het kader van een onderzoek naar illegaal gokken en witwassen.

