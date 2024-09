'Ik hoop dat hij nog eens terugkeert in Oranje, uiteindelijk goed voor het Nederlandse voetbal'

is deze week weliswaar niet van de partij bij het Nederlands elftal, maar houdt de gemoederen desondanks bezig. De aanvaller staat op het punt de overstap te maken naar Corinthians en Ronald Koeman kreeg zaterdagavond na de thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina meteen de vraag of hij nog een beroep blijft doen op zijn topscorer. Willem Vissers is in ieder geval een voorstander van een terugkeer van Memphis in Oranje.

Memphis zat na zijn vertrek bij Atlético Madrid na het afgelopen seizoen lang zonder club, maar daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen. De aanvaller heeft een akkoord bereikt met Corinthians over een overstap naar Brazilië en doorstond zondag zijn medische keuring. Memphis was zaterdagavond nog aanwezig in het Philips Stadion voor de ontmoeting tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina. “Bij elk Nederlands doelpunt werd de camera zaterdag gericht op Depay, ook zo’n persoonlijkheid”, zo schrijft Vissers in zijn column op de website van de Volkskrant.

Zirkzee blinkt uit bij Oranje

“Eens zien hoe hij reageerde. Was hij blij genoeg voor zijn collega’s?”, vervolgt de journalist. Het viel Vissers vooral op hoe ‘eenzaam’ Memphis hoog in het stadion van PSV zat, ‘en dat hij er schitterend uitzag, als een jonge CEO van een modehuis’. Memphis zag vanaf de tribune hoe Joshua Zirkzee, zijn vervanger, uitgroeide tot een van de uitblinkers bij het Nederlands elftal. Zirkzee was bij zijn basisdebuut verantwoordelijk voor de openingstreffer en verzorgde vlak voor de rust de assist voor de 2-1 van Tijjani Reijnders. De aanwinst van Manchester United krijgt veel lovende kritieken, maar Vissers hoopt dat Memphis zijn laatste interland nog niet heeft gespeeld.

Vissers gelooft nog in Memphis

“Ondanks de begrijpelijke bewieroking van Joshua Zirkzee hoop ik dat Depay nog eens terugkeert in Oranje. Hij maakte 46 doelpunten voor Nederland, slechts vier minder dan topschutter aller tijden Robin van Persie”, zo leest het. “Hij scoorde op vier eindrondes. Vooral hij gaf de eerste periode van Koeman als bondscoach kleur. In vorm is hij een unieke speler met unieke acties.” Volgens Vissers is het ‘typisch Nederlands’ om Memphis nu af te serveren. “Het is mooi geweest, de critici zijn opgelucht. Van hem zijn we eindelijk af. Maar nee. Stel dat hij fit wordt en het record van Van Persie alsnog breekt, dan is dat niet alleen fijn voor hemzelf, maar uiteindelijk ook goed voor het Nederlandse voetbal”, zo besluit Vissers.

