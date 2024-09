Willem Vissers betreurt keuze Koeman en zou hem één ding willen vragen

Willem Vissers betreurt het feit dat Ronald Koeman zich na afloop van de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Bosnië en Herzegovina niet wilde uitlaten over de kansen voor nu hij op het punt staat te verkassen naar Brazilië. De bondscoach was na zijn uitlatingen over de transfer van Steven Bergwijn naar Saudi-Arabië bang dat hij het land opnieuw over zich heen zou krijgen. Vissers zou Koeman willen vagen om ‘gewoon’ te zeggen wat hij wil.

Fabrizio Romano meldt zondagavond dat Memphis zijn medische keuring succesvol heeft doorstaan en hij enkel nog zijn handtekening hoeft te zetten onder een contract bij Corinthians. Koeman kreeg er zaterdagavond na afloop van het thuisduel met Bosnië en Herzegovina al vragen over. Maar waar de bondscoach eerder deze week na vragen over Bergwijn nog het achterste van zijn tong liet zien, koos hij er ditmaal voor om niets te zeggen. “Jammer. Hij na de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina kunnen stellen dat het verdraaid moeilijk zal worden voor Depay. Dat hij wel benieuwd is en een keer gaat kijken, want ook hij weet: vrijwel iedere Braziliaanse topvoetballer speelt in Europa”, zo schrijft Vissers in zijn column op de website van de Volkskrant.

Volgens Vissers is er sprake van een belangrijk verschil tussen de Saoedische en Braziliaanse competitie. “In de competitie van Saudi-Arabië voetballen meer sterren dan in Brazilië, al zijn het vaak uitgebluste sterren die geld ophalen, terwijl Brazilië een voetballand bij uitstek is, met een competitie die ondanks de voortdurende uitholling sterker zal zijn dan pakweg de Eredivisie”, zo klinkt het. Vissers betreurt het dan ook dat Koeman ‘voorzichtiger’ is geworden. “Hij heeft geen zin in voortdurend gezeik. Je zou hem met klem willen vragen: zeg gewoon wat je wil. Het voetbal zoekt authenticiteit en lef, maar menigeen raakt verstrikt in het censurerende web van belangen en gedoe. Alles is meteen een zaak. Alles is in beeld, op alles volgt discussie. Wie heeft daarin nog zin?”, zo vraagt Vissers zich af.

Memphis niet bij de selectie voor de Nations League

Omdat Memphis na zijn vertrek bij Atlético Madrid lang zonder club heeft gezeten, besloot Koeman om hem niet op te roepen voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Memphis behoorde afgelopen zomer nog wel tot de selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. De aanvaller kwam in alle wedstrijden in actie, maar scoorde slechts één keer en verzorgde ook maar één assist. Memphis speelde tot op heden 98 interlands voor Oranje, goed voor 46 doelpunten.

