Memphis dolgelukkig na debuut voor Corinthians: ‘Dat is ook waarom ik hier ben’

debuteerde zaterdagavond voor Corinthians. In de thuiswedstrijd tegen Atlético Clube Goianiense (3-0) mocht de Oranje-international 25 minuten voor tijd invallen. Hij wist niet te scoren, maar was na afloop toch erg tevreden.

Depay wist zaterdagavond te debuteren voor Corinthians. Het duel was in Nederland live te volgen via ESPN, tot tevredenheid van de aanvaller. “Ik vind het fijn dat de wedstrijd op Nederlandse tv was te zien”, begint de aanvaller in gesprek met Braziliaanse media, geciteerd door Voetbal International. “Ik ben hier ook om de competitie te laten zien aan de wereld”, legt hij uit. “Hier komen namelijk de grootste talenten vandaan.”

“Het was speciaal”, gaat Depay verder over zijn debuut. “De eerste wedstrijd voor Corinthians en ook nog eens thuis. Ik voel me erg gelukkig. Ik denk dat we hebben aangetoond dat we het niet verdienen zo laag te staan.” Corinthians staat na 27 wedstrijden op een teleurstellende zeventiende plaats, waarmee de club van Depay op een degradatieplek staat. “Dit geeft vertrouwen. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk stijgen op de ranglijst.”

Depay niet klaar voor negentig minuten

Sinds de halve finale van het Europees kampioenschap, op 10 juli tussen Nederland en Engeland, speelde Depay geen wedstrijd meer. De aanvaller vindt het dan ook niet vreemd dat hij laat werd gebracht. “Het is niet realistisch om negentig minuten te spelen, ik heb twee maanden niet gespeeld”, legt hij uit. “Vandaag was in ieder geval een goed begin. Tijdens de trainingen voelde ik me al sterker en sterker worden. Maar ik ben hier om het team te helpen, dus ik probeer zo veel mogelijk minuten te maken.”

