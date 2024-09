Ronald Koeman maakt voorselectie bekend: opnieuw géén Memphis

Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels met Hongarije en Duitsland in oktober naar buiten gebracht. De bondscoach doet opnieuw geen beroep op . en zijn er volgende maand mogelijk wél weer bij. De verdediger van Internazionale en de kersverse miljoenenaankoop van Juventus ontbraken eerder deze maand in de wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland (thuis), maar hebben nu wel een plekje in de voorlopige groep van 26 spelers.

Het Nederlands elftal trapte eerder deze maand een nieuwe campagne in de Nations League af. De ploeg van Koeman won met 5-2 van Bosnië en Herzegovina en hield een paar dagen later Duitsland in bedwang (2-2). Dat deed Oranje zónder een aantal spelers die er tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland nog wél bij waren. Zo doet Koeman niet langer een beroep op Marten de Roon, Georginio Wijnaldum én Daley Blind en hoefde ook Memphis niet op een uitnodiging te rekenen. De spits was op dat moment nog transfervrij. Hij tekende onlangs een contract bij het Braziliaanse Corinthians, maar zal desondanks het shirt van zijn land voorlopig niet dragen.

Koeman doet in oktober een beroep op grotendeels dezelfde namen als eerder deze maand. Koopmeiners en De Vrij zullen mogelijk wel weer van de partij zijn. Zij hebben in ieder geval een plekje in de voorselectie. De Vrij ontbrak eerder deze maand vanwege blessureleed, terwijl Koopmeiners door transferperikelen lange tijd niet in actie kwam. Koopmeiners verruilde Atalanta Bergamo uiteindelijk voor heel veel geld voor Juventus. Micky van de Ven is eveneens opgenomen in de voorselectie. De rappe verdediger van Tottenham Hotspur moest de interlands van eerder deze maand aan zich voorbij laten gaan wegens een knieblessure.

Nathan Aké ontbreekt

In tegenstelling tot de interlands tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland eerder deze maand is Nathan Aké over een paar weken niet van de partij. De sterkhouder raakte in de slotfase van de eerste helft van het thuisduel met Duitsland geblesseerd en staat daardoor minstens vier weken aan de kant. Aké wordt mogelijk vervangen door Jurriën Timber. De voormalige Ajacied is zich sinds zijn vertrek uit Amsterdam vorig jaar op de linksbackpositie moeten gaan richten en vult die rol tot op heden uitstekend in.

Het Nederlands elftal speelt op 11 oktober een uitwedstrijd tegen Hongarije. Drie dagen later staat in München de volgende ontmoeting met Duitsland op het programma. Koeman maakt op vrijdag 4 oktober de definitieve selectie voor de komende duels in de Nations League bekend.

De voorselectie van Oranje:

Brian Brobbey (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Matthijs de Ligt (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Ajax) en Joshua Zirkzee (Manchester United).