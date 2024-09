Voetbalfans zeggen na Tottenham - Arsenal allemaal hetzelfde over Jurriën Timber

Voetbalfans zijn laaiend enthousiast over het optreden van in de Noord-Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal (0-1). De voormalige Ajacied verscheen opnieuw als linksback aan de aftrap en kijkers zagen dat de aanvallers van Tottenham Hotspur hem niet tot nauwelijks wisten te passeren. Ronald Koeman zal blij zijn.

Timber maakte vorig jaar de overstap van Ajax naar Arsenal en kreeg na zijn eerste optredens voor The Gunners al veel complimenten. Helaas voor Arsenal en Timber zelf raakte hij al in de eerste competitiewedstrijd zwaar geblesseerd aan een knie, waardoor hij vrijwel het volledige restant van het seizoen toe moest kijken. De verdediger miste daardoor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar kon zich in de tussentijd volledig richten op de voorbereiding met Arsenal. Zijn trainer Mikel Arteta is fan van hem, want Timber begon vooralsnog in drie competitieduels in de basis.

De Oranje-international verscheen ook in de derby tegen Tottenham Hotspur aan de aftrap, vijf dagen nadat hij bij het Nederlands elftal als invaller zijn opwachting had gemaakt tegen Duitsland. Timber viel bij de nationale ploeg in als linksback, de positie waar hij zich bij Arsenal inmiddels ook op moet richten. Koeman zal blij zijn met het optreden van Timber tegen Tottenham Hotspur. Zijn eerste linksback, Nathan Aké, viel tegen Duitsland geblesseerd uit en staat minstens een maand aan de kant, waardoor de volgende Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en opnieuw Duitsland in oktober sowieso aan hem voorbij zullen gaan.

Timber maakt veel indruk tegen Tottenham Hotspur

Timber bewees tegen Duitsland al prima op die positie uit de voeten te kunnen en gooide er tegen Tottenham Hotspur nog een schepje bovenop. De Nederlander was in de eerste helft betrokken bij een opstootje, nadat hij iets te hard een duel met zijn tegenstander Brennan Johnson was ingegaan. Timber kreeg daarvoor een gele kaart, maar voor de rest viel er weinig op zijn spel aan te merken. Dat blijkt ook uit de reacties op social media. “Ik hoop dat Timber zijn zakken controleert als hij het stadion verlaat, misschien vindt hij er nog een paar Spurs-vleugelspelers in. Geweldige prestatie van hem vanmiddag”, zo klinkt het, terwijl een ander het heeft over een ‘fenomenale’ Timber. “Waarschijnlijk zijn beste wedstrijd in het shirt van Arsenal. Geweldig”, zo leest het.

Jurriën Timber was phenomenal today. Possibly his best game in an Arsenal shirt. Wonderful. 🇳🇱 pic.twitter.com/n2J2SSlua3 — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) September 15, 2024 I hope Timber checks his pockets on the way out of the stadium, might still find a couple spurs wingers in them. Amazing performance from him this afternoon. — NepentheZ (@NepentheZ) September 15, 2024 Really impressed with Timber today, what a player 🔴 pic.twitter.com/g2tc2PnkhJ — Gunners (@Gunnersc0m) September 15, 2024 Saliba and Gabriel were imperious as always, but a special word for Timber who was great defensively - especially when treading the yellow card tight rope.



Havertz unbelievable again. He provides so many tactical and physical solutions, and was basically playing two positions! — Phil Costa (@_PhilCosta) September 15, 2024 Jurrien Timber… I think I’m in love.



A year of no football.



This is what we missed.



What a player. What a baller. What an addition he is this season.



Another warrior.. #AFC pic.twitter.com/I7i95PG2R7 — Adam Keys (@adamkeys_) September 15, 2024 Jurrien Timber phenomenal. Superb OOP yet again, completely locked off that side. Knew when to engage and when to apply pressure and show aggression. A committed personality that’s required in the high octane games. Some of his play on the ball as well. Brilliant. — RohanJivan (@RohanJivanAFC) September 15, 2024

