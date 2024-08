Jurriën Timber maakt verpletterende indruk: 'Dat is een ongelofelijk iets, na één seizoen'

Arsenal-trainer Mikel Arteta heeft zich zeer enthousiast uitgelaten over , die vorig seizoen langdurig niet in actie kon komen voor The Gunners wegens een pittige blessure. Arteta geeft in gesprek met Sky Sports aan dat Timber in zijn ogen een 'ongelooflijke speler' is.

"Hij heeft het respect en de bewondering van iedereen van ons al verdiend, zonder überhaupt te spelen. Dat is een ongelofelijk iets, na slechts één seizoen", begint Arteta in gesprek met Sky Sports. De Spanjaard somt vervolgens de kwaliteiten van de door Ajax opgeleide centrumverdediger op: Hij is een ongelooflijke speler. Zijn leiderschap, skills, kalmte, de manier waarop hij concurreert, zijn intelligentie: ik denk dat hij het team zo veel gaat brengen", geeft Arteta aan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jurriën Timber adviseert Alex Kroes met Ajax toe te slaan: 'Hem kan Ajax wel gebruiken, hoor!'

De Spaanse oefenmeester is van mening dat Timber zijn teamgenoten sterker maakt: "Hij maakt ze beter, met zijn manier van coachen. Zijn teamgenoten houden van hem. Als we ervoor zorgen dat het team constant genoeg is, gaat hij een enorme impact maken. Hij is hier als eerste en houdt van het spelletje", besluit Arteta over zijn 23-jarige pupil.

Zaterdag beginnen Arteta en Timber met Arsenal aan het nieuwe Premier League-seizoen. In het eigen Emirates Stadium is Wolverhampton Wanderes om 17.00 uur de tegenstander.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax stuurt aan op vertrek: ‘Hij móét eigenlijk weg’

Een basisspeler van Ajax 'moet eigenlijk weg', stelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert.